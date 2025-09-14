Javier Tuleda contesta a la emotiva carta de su chica con un tierno vídeo
Javier Tudela y su chica Marina Romero están atravesando un momento muy complicado en sus vidas. La nuera de Makoke le escribió una emotiva carta a Javier a través de sus redes sociales en la que le agradecía su apoyo y explicaba que está pasando por un momento delicado de salud debido al cual Makoke y Gonzalo han tenido que cancelar su boda.
Tras lo ocurrido, Javier Tudela no ha dudado ni un segundo en contestar a la madre de sus hijos y ha subido a sus redes sociales un emotivo vídeo, sin texto pero acompañado de dos emoticonos una rosa y un corazón, con el que el hijo de Makoke comparte momentos importantes de sus vidas que han quedado grabados.
La carta de Marina a Javier Tudela
Marina subió a sus redes sociales un post con varias fotos y vídeos acompañado de unas emotivas palabras con las que le agradecía a Javier Tudela su apoyo en el que es uno de los momentos más difíciles en su vida:
''Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero. Y si entonces tenía claro que eras el amor de mi vida, ahora sé que ni siquiera alcanzaba a imaginar cuánto. Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo, Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito. Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible'', comienza la carta.
Además, la novia del hijo de Makoke recalca que juntos podrán ganar cualquier batalla: ''No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento. El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola. Sé que detrás de cada paso tuyo hay amor, coraje y un corazón inmenso que late por los cuatro. Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar. En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos. Te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que aún nos queda por vivir. GRACIAS''.