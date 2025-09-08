Makoke actualiza el estado de salud del familiar por el que ha cancelado su boda

Silvia Herreros 08 SEP 2025 - 11:18h.

Makoke habla de su delicada situación familiar tras verse obligada a cancelar su boda

El nuevo propósito de la exconcursante de 'Supervivientes' tras paralizar su boda

Makoke se pronuncia sobre la delicada situación familiar que atraviesa. La exconcursante de 'Supervivientes', que tenía previsto casarse este mismo viernes con su novio, se veía obligada a cancelar su boda con el empresario debido a la enfermedad de un familiar muy cercano.

Aunque el diagnóstico del enfermo y el parentesco de este con María José Giaever - verdadero nombre de Makoke - no ha trascendido, la colaboradora de ¡Vaya fama!, ha asegurado estar pasándolo "muy mal" por esta situación.

"No quiero entrar en cuál es el problema de salud que nos ha afectado, solo quiero decir que no es algo mío y por respeto a la persona, que no quiere que se sepa, no voy a contar nada. Hemos estado en la clínica de Navarra en la que todo se va a controlar. Solo quiero que pase esta pesadilla, que seguro que pasará pronto, y que el año que viene podamos celebrar esa boda tan deseada que queríamos hacer", le contaba a Terelu hace unas semanas sin poder contener las lágrimas.

Tras varias semanas de silencio, la madre de Anita Matamoros y Javier Tudela no ha dudado en atender amablemente a la prensa para explicar cómo evoluciona este familiar cercano que está tratándose en la Clínica Universidad de Navarra. Lo ha hecho tras ser recogida por su prometido de las instalaciones de Mediaset, en las que ha estado trabajando en el que se presuponía iba a ser su último "fin de semana de solteros" antes de la boda.

"Ya la celebraremos", ha dicho a Europa Press tratando de mantenerse lo más optimista posible. Preguntada por la salud de este familiar, la malagueña, que tiene cinco hermanas y diez sobrinos", ha asegurado que todo sigue "igual". "Todo igual, todo igual", ha dicho tras la publicación de unas imágenes en las que, completamente rota y destrozada, se la podía ver a las puertas del hospital. "Pero bueno, hay que trabajar", ha dicho con una sonrisa, dejando claro que, pese a todo, la vida sigue y sus obligaciones laborales continúan.

La tertuliana se enteró de la enfermedad de este familiar muy cercano días antes de cancelar su boda. Tras consensuar su decisión con las personas pertinentes, la pareja decidió posponer el enlace. Dado que será en Ibiza, la también exconcursante de 'GH VIP' y el empresario Gonzalo Fernández han decidido retrasar su boda hasta la primavera-verano de 2026.

Esta situación, lejos de haber hecho mella en la relación de los futuros novios, ha terminado uniéndoles "aún más". Algo que la que fuera azafata del Telecupón reconocía poco después de salir a la luz esta triste noticia: "Esto nos está uniendo aún más, se está portando increíblemente bien y está aún más unido a mi familia. Estoy orgullosa de él, cada día le quiero más y estoy deseando poder casarme con él cuando todo esto pase".