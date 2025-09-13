Fiesta 13 SEP 2025 - 18:12h.

La nuera de Makoke le ha escrito una emotiva carta a Javier Tudela y la colaboradora no ha podido contener las lágrimas

Makoke actualiza el estado de salud del familiar por el que ha cancelado su boda

Makoke no está pasando por su mejor momento. La colaboradora de 'Fiesta' se ha visto obligada a posponer su boda con Gonzalo debido a un motivo de peso: el delicado estado de salud de un familiar muy cercano. Ahora, días después se sabe que Marina, la nuera de makoke y novia de su hijo Javier Tudela, está enfrentando uno de los momentos más duros de su vida, así lo ha dado a conocer ella a través de una emotiva carta en sus redes sociales.

En el fin de semana en que debería estar celebrando su boda, Makoke ha acudido a 'Fiesta' y ha explicado cómo se encuentran todos: ''Bien, hombre, este fin de semana ha sido un poquito... ha sido duro'', explica la colaboradora y acto seguido escucha en directo la carta que su nuera le ha escrito a su hijo.

La reacción de Makoke a la carta de su nuera Marina

Tras escuchar las palabras de su nuera, Makoke se ha pronunciado y no ha podido evitar romperse: ''Son una pareja que se quiere muchísimo, están súper unidos, son súper fuertes los cuatro. Es una familia maravillosa y no se merecen esto, no se lo merece nadie, evidentemente no, pero como me toca en primera persona, pues me duele''.

Además explica cómo está su hijo: ''Está fuerte, está fuerte. Y es que hay cosas que no han salido, momentos que son muy duros y que él hace reír, yo no sé, o sea, algún momento explotará. Porque está teniendo una fuerza y todo el rato con una sonrisa y con los niños con todo. Nos está dando un ejemplo a todos increíble. Yo no sabía quién mi hijo tenía esa fuerza''.

La emotiva carta de Marina a Javier Tudela

''Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero. Y si entonces tenía claro que eras el amor de mi vida, ahora sé que ni siquiera alcanzaba a imaginar cuánto. Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo, Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito. Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible'', comienza la carta de Marina a Javier.

Y continúa agradeciéndole su apoyo: ''No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento. El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola. Sé que detrás de cada paso tuyo hay amor, coraje y un corazón inmenso que late por los cuatro. Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar. En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos. Te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que aún nos queda por vivir. GRACIAS'', reza la carta que la influencer le ha dedicado al hijo de Makoke.