Beatriz Trapote habla de su difícil momento familiar tras el diagnóstico de cáncer de su padre: "Es muy duro"
La exconcursante de 'Supervivientes' ha reconocido que está pasado por un mal momento familiar tras conocer el diagnóstico de cáncer de su padre
Beatriz Trapote actualiza el estado de salud de su padre tras contar que tiene cáncer y está ingresado
Hace menos de un mes, Beatriz Trapote se armaba de valor para confesar entre lágrimas que su padre tenía cáncer y estaba ingresado. La exconcursante de 'Supervivientes' hacía público el calvario que estaban pasando al conocer que el tumor de su progenitor era de pulmón y bastante grande e inoperable. La noticia más dura a la que se ha enfrentado y que le ha llevado ahora a reconocer el delicado momento familiar que vive tras conocer este duro diagnóstico.
La periodista llevaba callando esta dolorosa situación desde el pasado mes de marzo y desde finales de agosto no se había vuelto a pronunciar sobre este doloroso tema, pero la vuelta a los ruedos de su marido Víctor Janeiro en la plaza de Ubrique ha hecho que Beatriz Trapote conceda unas declaraciones a los periodistas que se han interesado por la salud de su padre y el difícil momento que atraviesan.
Con la voz entrecortada al tener que hablar de este tema, Beatriz Trapote no ha entrado en muchos detalles, pero sí que ha agradecido el interés y preocupación por su padre de los medios reunidos. La exconcursante de 'Supervivientes' no ha dudado en atenderlos, pero no ha querido extenderse mucho en este tema al tratarse de un día importante para su marido y ganador de 'Pesadilla en el paraíso'.
"No me saques el tema porque no es momento ahora. Es un momento duro. Es una palabra que nadie quiere escuchar, pero hay que tirar para adelante", ha confesado sobre su intento de sacar fuerzas cada día por el bien de su familia.
La creadora de contenido ya ha dejado claro que es importante mostrar 'la cara B' de su vida, de lo que forma parte de su día a día y que hay que dejar claro que no todo es "de color de rosa". Y, aunque ha mantenido que este día es para su marido al que ha ido a arropar, Beatriz Trapote está ahora muy pendiente de los suyos en una situación que no está siendo fácil ni para ella ni para su familia.
Tras reconocer que está siendo una etapa dura, la exconcursante de 'Supervivientes' deja claro que hay que seguir tirando del carro y que sus hijos Víctor, Oliver y Brenda son su fortaleza. "Cuesta mucho digerirlo, porque es una palabra que cada vez escuchamos más en la sociedad, pero que cuando te toca de cerca, se convierte en un mazazo", explicaba.
Mimándole cada día y estando a su lado después de la bajada de defensas que sufría al acabar el segundo ciclo de quimioterapia, la influencer trata de seguir con su día a día, aunque ahora mismo su prioridad está al lado de él y de su madre para darles fuerzas.