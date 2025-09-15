Lorena Romera 15 SEP 2025 - 15:16h.

El ex de Mar Flores ha compartido una nueva foto con el hijo de Alejandra Rubio, generando críticas

El padre de Carlo Costanzia enseña lo mucho que ha crecido su nieto

Compartir







El padre de Carlo Costanzia ha compartido otra foto con el hijo de Alejandra Rubio, recibiendo duras críticas por parte de sus seguidores. El aristócrata italiano, que hace unos días publicaba una imagen de su nieto, ha subido una nueva imagen a Instagram, generando numerosas reacciones. Y es que hay quien no entiende por qué "a Terelu Campos le prohíben mostrar al pequeño" y el ex de Mar Flores tiene vía libre.

Hace algunos días, el aristócrata presumía del "puro amor incondicional" que siente por su nieto en una tierna imagen en la que posaba junto a su hijo y al pequeño 'Carleto', como se lee en la cinta del chupete. Un posado que no tardaba en acumular cientos de reacciones, generando un debate.

PUEDE INTERESARTE La foto inédita de Alessandro Lequio: asegura que Carlo Costanzia sabía que estaba con Mar Flores

Y es que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia siempre han tenido clara su postura respecto a proteger el derecho a la intimidad del menor. Incluso, en una de sus últimas apariciones mediáticas, la colaboradora de 'Vamos a ver' se enfrentaba a la prensa por "grabarla mientras está con su hijo".

PUEDE INTERESARTE Mar Flores responde a Alejandra Rubio tras sus declaraciones sobre cómo descubrió la paternidad de Carlo Costanzia

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pese a todo, el exmarido de Mar Flores se ha desmarcado del resto de la familia, compartiendo ahora una nueva foto del pequeño Carlo Costanzia y confirmando que esa imagen no eran tan solo un posado puntual. En esta ocasión es el propio aristócrata italiano quien sostiene en brazos al pequeño, que el próximo mes de diciembre cumplirá su primer año de vida.

Una preciosa imagen con la que el padre del actor deja claro que el hijo de Alejandra Rubio se ha convertido en una de sus principales fuentes de energía. "El sol que vuelve a iluminarme el corazón", escribe el aristócrata, que sonríe de oreja a oreja en esta publicación en la que no han tardado en lloverle las críticas.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Las críticas a Carlo Costanzia por su foto con el hijo de Alejandra Rubio

Y es que son muchos los que no entienden por qué él parece tener carta blanca a la hora de publicar fotos con el menor (al que cubre el rostro con un emoticono). "A Terelu le prohíben enseñar al hijo que parió su hija Alejandra y a él sí le dejan", apunta un usuario de las redes sociales, volviendo a abrir este debate sobre la exposición del menor y quién parece no tener consecuencias a la hora de compartir imágenes suyas en redes sociales.

Otros le dicen que ya "le llegará el karma" y mensajes de esta índole. Lo cierto es que Alejandra Rubio ha dejado claro en multitud de ocasiones que no le gusta que se muestren públicamente imágenes de su hijo, en común con Carlo Costanzia. "Ser personaje público no se hereda", expresaba hace unos días tras este enfrentamiento con la prensa, cuando les pedía que no le grabasen mientras estuviese con el pequeño.