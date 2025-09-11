Lorena Romera 11 SEP 2025 - 10:31h.

El ex de Mar Flores ha compartido una foto con el hijo de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

La hija de Terelu Campos enseña la última adquisición que ha hecho para su hijo

El padre de Carlo Costanzia ha compartido una foto junto al hijo de Alejandra Rubio para enseñar lo mucho que ha crecido. A pesar de que sus padres prefieren no compartir en redes imágenes suyas, por respeto a su derecho a la intimidad, el que fuera pareja de Mar Flores ha publicado en su Instagram una instantánea de lo más tierna junto al pequeño Carlo, que el próximo mes de diciembre cumplirá su primer año.

Hace apenas unas horas, la que fuera colaboradora de 'Vamos a ver' se enfrentaba a la prensa porque la grababan mientras estaba con su hijo. "Es que no me puedes hacer fotos mientras estoy con él, es que es la ley. ¿Me estás grabando? ¡Qué bien! Muchísimas gracias", se quejaba la hija de Terelu Campos muy molesta.

Ahora, tan solo unas horas después de este enfado, Carlo Costanzia padre ha compartido en Instagram una foto de su hijo, a pesar de que ella siempre ha abogado por el derecho a la intimidad de su hijo, sin exponerle en redes sociales. Aunque le tapa la cara con un emoticono, el aristócrata no ha podido evitar presumir de su nieto, por el que siente "puro amor incondicional".

Una imagen en la que vemos a tres generaciones: abuelo, padre e hijo. Carlo Costanzia, que está dentro del parque de juegos y que es quien tiene sostenido en pie al pequeño, que lleva un chupete con una cinta en la que se puede leer su nombre en italiano, Carletto, y que está ya enorme, igual de alto que el parque infantil. El también padre de Pietro y Rocco está fuera, pero agachado, con una amplia sonrisa, orgulloso de la familia que ha formado su hijo.

"Muchas gracias, de corazón", responde a la gente que le deja comentarios de cariño en esta publicación. "Qué hermosa familia", "qué foto más bonita", "qué guapos, disfrutad de este encuentro", le comentan los usuarios en esta publicación, que, eso sí, ha pillado por sorpresa a muchos otros.

Y es que el ex de Mar Flores también había recibido mensajes que le preguntaban por qué había compartido una foto del hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia cuando, en teoría, la pareja ha dejado clara cuál es su postura respecto a la exposición del menor. Aunque todo apunta a que el aristócrata ha eliminado estos mensajes, pues ya no aparecen en la publicación, sí que había usuarios que le preguntaban que "por qué él sí posa con su nieto y Terelu Campos no puede".