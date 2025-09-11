Ana Carrillo 11 SEP 2025 - 23:08h.

La publicación de 'Mar en calma', las memorias de Mar Flores, ha generado todo tipo de reacciones por parte de los implicados en su relato vital. Su expareja, Alessandro Lequio, ha decidido contestar en una entrevista con Joaquín Prat en 'El tiempo justo' a todo lo que ha relatado en su libro sobre su relación, asegurando que no se ajusta a la verdad; mientras que su nuera, Alejandra Rubio, ha preferido mostrarse más cauta y ha confesado en 'Vamos a ver' que se había leído la autobiografía de la madre de Carlo Costanzia hacía ya unos días y que estaba "muy nerviosa" por tener que opinar sobre la misma.

La hija de Terelu Campos ha defendido el derecho de su suegra "a contar la historia que quiera", pero también ha sacado la cara por su suegro, Carlo Costanzia padre, y por la familia paterna de su novio en general al comentar que ha pasado mucho tiempo con todos ellos en Turín y que no ha percibido nunca un mal ambiente. "No se le tiene que culpabilizar por lo de Carlo y mis cuñados", ha asegurado la sobrina de Carmen Borrego, que considera que "a partir de cierta de edad" es cada uno el que decide su destino.

La cuestión que a Patricia Pardo le interesaba que aclarase es cómo descubrió Mar Flores que iba a ser abuela del pequeño Carlo. Según Mar, se enteró por la revista 'Hola', que publicó la exclusiva; pero el novio de Alejandra defiende que se lo contó a su madre un día antes de que saliera publicado que iba a tener un bebé. La prima de José María Almoguera ha explicado que ella no era la que tenía que informarla, siendo estas unas declaraciones sobre las que más tarde le han preguntado a la tía de Laura Matamoros.

Un reportero de 'Europa Press' ha sido el que le ha trasmitido las palabras de la nieta de María Teresa Campos y la modelo se ha mostrado tajante, defendiendo a su nuera en todo momento y dedicándole unas preciosas palabras: "Carlo y Alejandra han leído el libro y lo comentaremos nosotros en casa tranquilamente. Ella es una cría, ¿cómo se va a enterar [de cómo supo ella que iba a ser abuela]? Alejandra es una chica estupenda, es lo mejor que le ha ocurrido a mi hijo en los últimos años, yo la quiero un montón y somos una familia estupenda".

A quien no ha querido contestar ha sido a su ex, Alessandro Lequio, pero sí que ha subrayado que solo le importa la opinión que tengan del libro sus familiares.