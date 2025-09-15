Berto González 15 SEP 2025 - 08:00h.

Jaime Nava disfruta de su vida familiar con Laura Moreno y su hija Jimena mientras impulsa su carrera como actor, conferenciante, autor y divulgador de los valores del rugby

Jaime Nava de Olano se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos del rugby español. Excapitán de la selección, rostro en televisión y ahora también actor, escritor y conferenciante, ha logrado que su nombre trascienda del deporte. Tras su paso por 'Supervivientes 2023', su vida personal y profesional se ha reconfigurado en torno a su pareja, Laura Moreno, y su hija Jimena, pero también a proyectos que van desde la comunicación hasta la ficción en series de televisión.

El deportista comenzó su andadura en el rugby desde muy joven en el Club de Rugby Liceo Francés de Madrid. Su talento y capacidad de liderazgo le permitieron debutar con la selección española a los 18 años. A lo largo de su carrera, disputó más de 70 partidos internacionales, convirtiéndose en uno de los capitanes más emblemáticos de "Los Leones".

Su trayectoria en clubes fue igual de diversa: pasó por equipos españoles como Alcobendas Rugby y también militó en ligas internacionales, en Francia y Reino Unido, con el AS Béziers Hérault, el CA Saint-Étienne y el Plymouth Albion RFC. Como tercera línea destacó por su fuerza y resistencia, cualidades que le consolidaron como uno de los referentes del rugby nacional.

La retirada no supuso un alejamiento del deporte. Su libro 'Team! Lecciones y valores del rugby para la vida' publicado en 2021, recoge su experiencia en el campo y la manera en la que principios como el respeto, el trabajo en equipo y la resiliencia pueden aplicarse a la vida cotidiana.

Después de Honduras: su vida familiar junto a Laura Moreno y su hija Jimena

En 2023, Jaime Nava se sumó a la aventura de 'Supervivientes', mostrando al público su lado más humano y cercano. Durante el concurso evitó dar detalles de su pareja, aunque en varias ocasiones mencionó a su hija Jimena, nacida un año antes. Poco después de regresar de Honduras, hizo pública su relación con Laura Moreno, madre de la pequeña, compartiendo con emoción las imágenes del bautizo de su hija.

Laura Moreno es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante y trabaja como directora de comunicación y eventos en Lamove Comunicación. Desde entonces, ambos han consolidado una vida familiar en la que la pequeña Jimena ocupa el centro de sus vidas.

"La familia es lo primero, mi familia es mi tesoro", escribió Jaime Nava en una publicación en redes sociales tras el bautizo. El jugador no duda en agradecer públicamente a su pareja el apoyo durante sus proyectos y viajes. Ella fue quien se encargó del cuidado de Jimena mientras él participaba en 'Supervivientes', y desde entonces no han dejado de mostrar la solidez de su relación a través de mensajes y gestos de cariños en sus redes sociales.

Su presente: actor, storyteller, conferenciante y divulgador del rugby

La vida actual de Jaime Nava va más allá del deporte. Tras su participación en varios realities, donde ha ganado visibilidad como personaje de televisión, el exjugador dio un salto al mundo de la interpretación con una aparición en la serie 'La Unidad' de Movistar Plus donde hizo de agente de policía, confirmando su versatilidad ante las cámaras.

En paralelo, se ha consolidado como 'storyteller' y conferenciante, impartiendo charlas motivacionales en las que combina su experiencia como capitán de rugby con su faceta de comunicador. Su mensaje se centra en trasladar los valores del deporte al mundo empresarial y educativo, con especial hincapié en el trabajo en equipo, la resiliencia y el liderazgo. Además, su libro 'Team!' le ha permitido consolidarse como autor en el ámbito de la divulgación, siendo invitado habitual en foros y debates relacionados con el deporte. Actualmente, Jaime Nava combina su vida familiar con estos proyectos profesionales, colaborando con medios de comunicación y participando en diferentes espacios en televisión.