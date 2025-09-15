Equipo mtmad 15 SEP 2025 - 15:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre el dinero que ha desembolsado en la renovación de su nueva casa

Lucía Sánchez comparte emocionada la remodelación en la que ha estado trabajando desde la compra de su nueva casa. Después una gran inversión económica y muchos meses de trabajo, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela cuánto le ha costado la reforma y hace un detallado ‘house tour’ tras la renovación ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ya enseñaba su nueva propiedad cuando la compró, explicando que aún le quedaba una profunda renovación por delante. Ahora que finalmente está reformada y lista para vivir, Lucía ha querido volver a abrir sus puertas y mostrar el cambio a sus seguidores. “No es una reforma de lujo”, comienza explicando. La de Cádiz aprovecha la ocasión para confesar la suma de dinero que se ha gastado en la remodelación completa.

La exconcursante de ‘GH DÚO’ habla de lo frustrante que le resulta pensar en todo el dinero que se ha gastado entre la compra de la casa y la reforma total. Aún así, la influencer tiene en mente los desembolsos que ha ido acumulando y revela la cifra equivalente a la renovación frente a la cámara. “Los gastos que me quedan son mínimos”, añade poniendo el foco en lo que aún le queda por terminar. ¡Descubre cuánto se ha gastado dando play al vídeo!

Lucía Sánchez revela todo lo que ha gastado entre la compra y reforma de su nueva casa

La influencer se ha metido de lleno en temas de dinero y, además de desvelar la cifra total de la reforma, recuerda a sus seguidores lo que se gastó en la compra de la vivienda. “El piso me costó 128 mil”, comenta la influencer. La propia adquisición, sumada a los gastos de la renovación, resultan en una cantidad considerable sobre la que Lucía prefiere no pensar mucho. “No lo he querido calcular del todo”, añade. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Lucía Sánchez se sienta una semana más frente a la cámara para enseñar la tan esperada reforma de su nueva casa. La exparticipante de ‘La última tentación’ abre las puertas de su segunda vivienda y hace un completo ‘house tour’ para enseñar todos sus rincones. La influencer desvela los requisitos que deberán tener sus futuros inquilinos y habla de todos los contratiempos que ha ido encontrando durante la remodelación. ¡Entérate de todo en el nuevo capítulo de ‘Para mí’, en Mediaset Infinity!