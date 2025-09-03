Natalia Sette 03 SEP 2025 - 13:03h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cuenta el momento de preocupación que vivió en el hotel junto a su madre y su hija

Lucía Sánchez habla del complicado carácter de su hija Mía

Lucía Sánchez se va de viaje con su hija y su madre y viven un tenso momento que las puso en alerta. Tras la hospitalización de la pequeña , a la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ le quedó claro que el dinero y el tiempo están para disfrutarlo y es por ello que decide desconectar unos días del trabajo y las redes sociales y se va a un hotel con Mía, su madre y su sobrina. Todo iba bien hasta que ocurrió algo que las dejó por un momento con muy mal cuerpo.

Antes de la vuelta al cole de Mía , la influencer decide darse un capricho en verano y coge un hotel con parque acuático para disfrutar de unos días de familia y relajación. “No es nada de lujo”, asegura enseñando la habitación. Tras el pequeño ‘tour’ Lucía explica los planes que tiene pensado hacer y deja la cámara de lado para disfrutar. Sin embargo, algo pasa que necesita compartirlo con sus seguidores. “No hay viaje que haga que no pasen cosas”, comienza diciendo.

Lucía explica que desde que tuvo a Mía está constantemente pendiente de lo que pasa a su alrededor. “Voy todo el rato alerta”, reconoce. Y por eso, cuando sonó el timbre de la habitación sin esperar visita de nadie, se le activaron todas las alarmas. La influencer cuenta que cruzó miradas con su madre y muy preocupada le dijo a su hija que ni se le ocurriera abrir la puerta. “Pensaba que me iban a secuestrar”, asegura ahora más tranquila.

Lucía Sánchez desvela quién estaba detrás de su puerta

La creadora de contenido reconoce que en ese momento de tensión se preocupó bastante por quién estaba tras su puerta. De hecho, el timbre sonó varias veces y conforme su nerviosismo fue aumentando, también su valor por enfrentar la situación. “Lo mismo me cago que me armo de valentía”, afirma Lucía. Al ver que la persona detrás de la puerta no se iba decidió hacerle frente.

