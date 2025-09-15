Lorena Romera 15 SEP 2025 - 13:10h.

La exconcursante de 'Supervivientes' le ha escrito unas palabras a la pareja de su hijo tras salir a la luz su enfermedad

La nuera de Makoke habla por primera vez de su enfermedad: "No hay batalla que no podamos ganar"

Compartir







Makoke le ha dedicado a su nuera un emotivo mensaje tras salir a la luz su enfermedad. Marina Romero es la persona por la que la que fuera concursante de 'Supervivientes' se veía obligada a cancelar su boda con Gonzalo, que iba a celebrarse este mismo fin de semana. La pareja de su hijo, Javier Tudela, con quien tiene dos hijos, ha hablado por primera vez de su estado de salud.

La colaboradora de 'Fiesta', que se rompía en el último programa al leer la carta que su nuera le dedicaba a su hijo, se siente liberada de por fin poder hablar de esta situación. La televisiva había estado respetando que la influencer no había querido hacer pública su enfermedad... hasta ahora, que ha explicado cómo se siente a través de un sincero post en el que habla del "miedo" y de "los días más difíciles".

Ahora, la madre de Javier Tudela y Anita Matamoros le ha dedicado unas preciosas palabras a su nuera, con la que tiene una relación muy estrecha y especial. Lo ha hecho en la publicación donde Marina Romero se sincera sobre su estado de salud y agradece a su pareja y padre de sus dos hijos, Javier y Bianca, de cuatro y un año respectivamente, por no soltarle de la mano en este momento tan complicado y hacerla sentir "que no está sola".

PUEDE INTERESARTE Makoke actualiza el estado de salud del familiar por el que ha cancelado su boda

Canal de Whatsapp de Telecinco

Entre los cientos de mensajes de cariño y apoyo que se acumulan en el post, se encuentra el de la exconcursante de 'Supervivientes', que le ha escrito a su nuera lo siguiente: "Os quiero a los cuatro con toda mi alma. Qué bonitas palabras, Maris. Gracias por darnos tanto amor. Estás siendo un ejemplo en todos los sentidos. Te quiero, mi Maris".

"Estás siendo un ejemplo en todos los sentidos"

Aunque el diagnóstico no ha trascendido, sí que se habla de una "batalla" y la propia Marina Romero ha compartido una foto en la que se la ve en una camilla del hospital, con una vía intravenosa. "Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo... Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito", ha escrito la influencer en esta carta en la que ha hablado por primera vez de su enfermedad.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Me haces sonreír cuando más lo necesito"

"El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola. Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar", señala la pareja de Javier Tudela, que atraviesa una enfermedad que fue el motivo por la que Makoke ha cancelado su boda con Gonzalo.