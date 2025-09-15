Equipo mtmad 15 SEP 2025 - 13:11h.

La colaboradora de 'Supervivientes All Stars' actualiza su estado de salud

Oriana Marzoli confiesa el motivo real por el que no se va a operar el pecho

Compartir







Oriana Marzoli ha entrado en el mes de septiembre cargada de nuevos y emocionantes proyectos. La influencer comparte todos los detalles de su nuevo papel como colaboradora, incluyendo las primeras polémicas originadas en el plató . Sin embargo, no todo son buenas noticias para la que fuera concursante de 'Supervivientes', quien también aprovecha el nuevo capítulo de su canal para hablar sobre la prueba médica que se tiene que realizar. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

Los temas de salud siempre son especialmente sensibles y la venezolana lo sabe de primera mano, después de haberse despedido de su perrito Cocco tras su dura enfermedad. Hoy, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se detiene a hablar de su propio bienestar y se sincera sobre los síntomas que ha estado sintiendo. “He notado un montón de cambios hormonales”, comienza explicando. Oriana confiesa sus preocupaciones, actualizando cómo se encuentra a sus seguidores, y comparte la opinión de su médico.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli carga contra Tony Spina

Ante los problemas de salud que está notando últimamente, la exconcursante de ‘Supervivientes’ explica que debe someterse a una serie de pruebas médicas para descartar o confirmar diversos diagnósticos. “Me han dicho que podría ser ovario poliquístico”, declara. La creadora de contenido repasa su historial médico y comenta que no es la primera vez que pasa por algo parecido. “Se supone que se había solucionado”, añade con preocupación. ¡Haz click y entérate de todo!

Oriana Marzoli habla sobre las recomendaciones de su médico

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli habla de su boda con Facundo González

Entre las distintas opiniones que le ha ido transmitiendo su médico, Oriana comparte una de las principales preocupaciones de la profesional. “La médico me ve baja de peso”, explica. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera sobre sus hábitos alimenticios y comenta que siempre se ha encontrado alrededor del peso en el que está ahora. “El kilo que peso de más es por la prótesis”, declara con humor refiriéndose a su aumento de pecho. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Oriana Marzoli regresa a su canal, ‘Algo pasa con Oriana’, después de volver a adentrarse en su faceta de colaboradora tras el estreno de ‘Supervivientes All Stars’. Con la ilusión de sus nuevos proyectos, la influencer se sienta de nuevo frente a la cámara para compartir todos los detalles con sus seguidores y actualizar sobre su vida. La venezolana, además de sincerarse sobre su estado de salud, habla sobre su reencuentro con Alexia Rivas tras las críticas que le hizo y opina sobre el supuesto romance de Iván González y Gloria Camila. ¡Descúbrelo todo en Mediaset Infinity!