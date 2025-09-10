Lidia González 10 SEP 2025 - 13:50h.

La colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’ habla claro sobre el enfrentamiento que tuvo en el plató

Oriana Marzoli opina sobre Marta Peñate como concursante de realities

Oriana Marzoli ha vuelto a realizar una de las facetas que más le apasionan en el mundo de la televisión y lo ha hecho viviendo reencuentros inesperados, pero también afrontando situaciones que han hecho que se ponga al límite. La influencer, muy contundente, se pronuncia sobre su conflicto colaborando en ‘Supervivientes All Stars’ y no se corta a la hora decir lo que piensa. Tener que opinar sobre Tony Spina, con quien no mantiene una buena relación, ha ocasionado que viva algunos momentos muy tensos.

La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ regresaba al plató en el que ha participado durante muchos años comentando distintos realities, con algunos frentes ya abiertos de antemano. Conflictos que acababan explotando en un tremendo cara a cara con Marta Peñate en el que pusieron sobre la mesa todos sus asuntos pendientes. “Hay gente que tiene que pisar para callar a la otra persona”, sentencia la influencer al hablar del enfrentamiento que protagonizó.

Aunque la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha querido ser muy cauta a la hora de manifestarse sobre lo ocurrido, no ha dudado en explicar cómo se sintió al vivir este tenso momento. “Es peligroso porque hay gente que se cree sus propias mentiras”, concluye de manera muy tajante.

Oriana Marzoli agradece el apoyo de sus seguidores tras su enfrentamiento

Aunque es cierto que Oriana Marzoli tuvo una intervención en la que tuvo que afrontar momentos muy polémicos, ha tenido unas bonitas palabras para agradecer el apoyo de sus seguidores tras su enfrentamiento. La venezolana cuenta con una comunidad muy fiel que, una vez más, no la decepcionó y estuvo al pie del cañón para ella. “Sé que mucha gente entendía mi postura, me gusta ver que todavía somos muchas las personas inteligentes de este mundo”, comenzaba reconociendo la influencer.

Oriana Marzoli no puede estar más contenta de volver a formar parte del equipo de colaboradores y opinar sobre todos los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’; sin embargo, su papel no está siendo nada fácil ya que tiene que lidiar con algunas polémicas que carga consigo, como su conflicto con Marta Peñate y Tony Spina. Tras su enfrentamiento en plató, la influencer aparece en su canal, ‘Algo pasa con Oriana’, disponible en Mediaset Infinity, para explicar cómo lo vivió y sincerarse sobre su rol como colaboradora.