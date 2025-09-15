Rocío Molina 15 SEP 2025 - 16:03h.

La periodista y presentadora de 'Vamos a ver' ha compartido unas fotos con su madre Fina Burés: la reacción de Christian Gálvez

La emotiva carta abierta de Christian Gálvez a Patricia Pardo ante su nuevo reto profesional: "Te admiramos"

Compartir







Patricia Pardo ha compartido un posado de lo más especial junto a su madre Fina Burés para enseñar la elegancia y belleza de su progenitora. A pesar de que no es frecuente que acuda a actos públicos, la cita madrileña de 'Madrid es moda' impulsada por la Asociación Creadores de Moda de España (Acme) y el desfile inaugural en su X Aniversario ha hecho que tanto la presentadora de 'Vamos a ver' como su madre hayan asistido, publicando en su Instagram varias instantáneas de lo más aplaudidas.

La periodista y presentadora ha dejado a sus seguidores ser testigos de la bonita jornada que ha vivido junto a sus madre, sorprendiéndoles con un álbum de lo más especial con el que han podido comprobar que su madre y ella comparten algo más que una muy buena relación. Tras ver las imágenes, todos coinciden en que Patricia Pardo es la digna heredera de toda la belleza de Fina Burés.

PUEDE INTERESARTE Patricia Pardo posa con Christian Gálvez y sus tres hijos en su viaje a París: las fotos

"Planazo con la modelo de la familia: Fina Burés en el 10º aniversario de 'Madrid es Moda' con un desfile inaugural espectacular en los jardines de la Plaza de Oriente", ha escrito la presentadora de 'Vamos a ver' con estas instantáneas con las que madre e hija han inmortalizado esta jornada. Este posado tan especial al que ha acompañado de esas palabras resulta la mejor representación de cómo Patricia Pardo admira a su madre a la que dice cariñosamente que es una "Abumodel".

Una imagen junto a su madre que rápidamente se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores. Estos han destacado lo elegante que es Fina, el porte que tiene y el gran parecido que hay entre ellas. "Dos seres de luz". "guapísimas", "qué madre tan elegante tienes. De casta le viene el galgo", "Fina, espectacular como siempre".

Canal de Whatsapp de Telecinco

La reacción de Christian Gálvez al posado de Patricia Pardo y su madre

Y en esta marea de comentarios y haciendo referencia a las palabras que ha escrito su mujer, Christian Gálvez ha reaccionado y entrado al debate. Acerca de "la modelo de la familia", el escritor tiene mucho que decir y no ha dudado en lanzar piropos a las dos. "Yo veo un empate técnico y genético", ha escrito dejando claro que es el primer admirador de la periodista, pero también de su suegra Fina.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Para Patricia Pardo su madre es su guía, su persona más importante y por la que siente absoluta admiración y eso es algo que comparte también con Christian Gálvez que no duda en alabar la belleza y personalidad de la madre de la periodista.