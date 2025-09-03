Ana Carrillo 03 SEP 2025 - 22:26h.

El lunes 8 de septiembre arranca la nueva temporada en Telecinco con el regreso de Ana Rosa Quintana. La mañana comenzará con 'La mirada crítica', con Ana Terradillos al frente, después vuelve 'El programa de Ana Rosa' y cerrará la franja matinal Patricia Pardo con 'Vamos a ver', que arranca una nueva etapa pues estará por primera vez a solas presentando el programa, ya que Joaquín Prat se muda a las tardes para conducir 'El tiempo justo'.

La presentadora gallega se ha mostrado entusiasmada con esta nueva etapa: "Después de 15 años aprendiendo de los mejores, el lunes me toca empezar a caminar sola. Soltar la mano de compañeros que son familia será duro, pero este reto supone cumplir un gran propósito. Lo afronto con ilusión, humildad y mucho respeto hacia vosotros. El único soberano ante el que me inclino y el que merece todo mi esfuerzo y atención es el público".

"En casa me enseñaron desde niña a tener voz propia y los que me habéis seguido sabéis bien que no me gustan las medias tintas y que sólo hablo desde la verdad y el compromiso. Cometeré errores y habrá cosas que no convenzan a todo el mundo, pero tened claro que haré todo lo posible para estar a la altura", le ha prometido la comunicadora a sus espectadores, que espera que la acompañen a partir del próximo lunes 8 de septiembre a las 13:30 horas en Telecinco para conocer las novedades del formato.

Su marido y padre de su hijo pequeño, el también presentador Christian Gálvez, le ha escrito una emotiva carta abierta en Instagram para desearle lo mejor ante su nuevo reto profesional: "Cerrarás un capítulo importante de tu vida. Y ahora estás a punto de empezar otro. Ni mejor ni peor. Diferente. Que nadie olvide lo imprescindible: tú. Seguirás siendo la misma: Luchadora, perseverante, profesional. Y porque, como dice la canción, lo harás 'como dijo Frankie: A tu manera'. Y los que te queremos, estaremos a tu lado. Siempre. Porque te admiramos. Porque te amamos. Feliz viaje, Patricia, que todos, junto a ti, lo 'Vamos a ver'".