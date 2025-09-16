Carlos Otero 16 SEP 2025 - 09:03h.

Anita Matamoros, hermana de Javier, presentó a la pareja en verano de 2017 y la complicidad en ellos floreció de manera inmediata,

La nuera de Makoke habla por primera vez de su enfermedad en una carta a Javier Tudela: "No hay batalla que no podamos ganar"

Marina Romero, esposa de Javi Tudela y nuera de Makoke, copa los titulares esta semana por la triste noticia de su enfermedad. La joven atraviesa estos momentos complicados rodeada del amor incondicional de compañero de vida y sus dos hijos, Javi Jr. y Bianca. Su proyecto familiar, que comenzó hace más de ocho años, es una historia de amor, aventuras y desafíos. Repasamos su cronología.

Año 2017: Anita Matamoros ejerció de Celestina

A mediados de 2017, Anita Matamoros, hermana de Javi Tudela, presentó a la pareja. Marina, de 20 años, y Javi, de 24, conectaron al instante.

La química fue tan fuerte que Marina dejó a su entonces novio, el piloto Philippe Valenza, para iniciar una relación con Javi. "Qué bonito es encontrar a alguien con tu mismo desorden mental", publicó el hijo de Makoke en redes sociales. La intensidad de su amor los llevó a dar un paso importante en pocos meses: se mudaron juntos al chalet de Makoke en la urbanización La Finca, en Madrid.

Año 2019: Aventura en Londres

En 2019, los enamorados decidieron dar un nuevo paso en su historia y se trasladaron a Londres a principios de año. La experiencia de vivir en otro país fortaleció su unión, a pesar de las complicaciones de adaptarse a una nueva cultura. Tras casi un año en la capital británica, regresaron a España a finales de 2019 para estar más cerca de sus seres queridos.

Año 2020: Un embarazo pandémico

En marzo de 2020, la crisis del COVID-19 sacudió el mundo y el confinamiento obligó a todos a permanecer en casa.

Durante esos meses de encierro, Javi y Marina fortalecieron su vínculo y desataron su pasión. A finales de año, Marina descubrió que estaba embarazada, marcando un hito en su relación.

Año 2021: Makoke, abuela

El 15 de junio de 2021, nació Javi Tudela Jr., adelantándose unas semanas a lo previsto. Ese día, Javi compartió una imagen desde el hospital con unas emotivas palabras para Marina: "Eres, fuiste y serás en esta vida y en las que nos quedan siempre mi primera y única opción. Ya que esta vida es muy corta para solo amarte una vez".

Días después, Marina publicó una foto familiar en redes sociales con la etiqueta "Amor Puro", celebrando su nueva etapa como padres.

Año 2022: Aventura en el Sudeste Asiático

Tras el nacimiento de su primer hijo, Javi y Marina se embarcaron en un nuevo desafío: se mudaron a Indonesia, en el Sudeste Asiático. Explicaron en redes sociales su deseo de conocer mundo y disfrutar de esta experiencia en familia junto a su bebé.

Visitaron países como Tailandia y Filipinas, compartiendo momentos de playa y cultura local. Regresaron a España meses después, describiendo esta etapa como enriquecedora y clave para crecer como familia.

Año 2023: La familia crece

A finales de mayo de 2023, Makoke anunció que Marina esperaba su segundo hijo. Gran parte del embarazo transcurrió sin Javi, ya que él y su madre participaron en el reality 'Vaya vacaciones' en República Dominicana. Aunque Javi Jr. nació antes de lo previsto, Bianca, la segunda hija de la pareja, se retrasó y llegó al mundo a mediados de diciembre de 2023.

Año 2024: Desafíos cotidianos

Con dos hijos, Javi y Marina enfrentaron diversos retos en 2024, que compartieron con su comunidad en redes sociales.

Mostraron preocupaciones sobre la adaptación de Javi Jr. al colegio, enfermedades infantiles de Bianca que requirieron atención médica, y decisiones familiares como limitar el uso de pantallas para fomentar el vínculo con sus hijos.

Año 2025: El duro golpe de la enfermedad

A finales de agosto de 2025, Makoke sorprendió al anunciar la cancelación de su boda con Gonzalo Fernández debido a un problema de salud de un familiar cercano. El 13 de septiembre, Marina dio un paso al frente y publicó una emotiva carta en Instagram dirigida a Javi:

"Has movido cielo y tierra... Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar". Acompañó el mensaje con fotos familiares, incluida una desde una camilla de hospital. Makoke reaccionó emocionada: "Os quiero a los cuatro con toda mi alma. Gracias por darnos tanto amor, estás siendo un ejemplo".