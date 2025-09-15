Ana Carrillo 15 SEP 2025 - 15:41h.

Anita Matamoros le ha dedicado un bonito mensaje a su cuñada, la influencer Marina Romero, tras hacerse pública su enfermedad

La nuera de Makoke habla por primera vez de su enfermedad en una carta a Javier Tudela: "No hay batalla que no podamos ganar"

La influencer Marina Romero, novia de Javier Tudela y nuera de Makoke, ha hablado por primera vez de su enfermedad en una carta abierta que ha difundido a través de Instagram y que ha dirigido a su pareja y padre de sus dos hijos, Javi y Bianca. Las reacciones no han tardado en llegar y una de las primeras ha sido la de su cuñada, la también influencer Anita Matamoros, que le ha dedicado un mensaje público.

En su carta, Marina Romero le da las gracias a Javier Tudela por haber estado a su lado, acompañándola, en estos difíciles momentos que ha atravesado. No revela su diagnóstico médico, pero gracias a compartir estas líneas sus seguidores han entendido el motivo de su ausencia en las redes sociales y de la cancelación de la boda de Makoke con su novio, Gonzalo Fernández, con el que iba a darse el 'sí, quiero' en una playa en Ibiza el viernes 12 de septiembre.

En la zona de comentarios de la publicación se han sucedidos los mensajes de ánimos a Marina y de admiración hacia la pareja por cómo están afrontando la situación. Uno ha sido de Makoke, que le ha dicho que estaba siendo "un ejemplo en todos los sentidos", y otro de Anita Matamoros, que le ha recordado a su cuñada y a su hermano lo mucho que admira la familia que han formado: "Sois una familia tan sólida, tan bonita y tan valiente… os admiro y quiero muchísimo".

Los mensajes también han llegado por parte de sus amigos. Borja González, exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y ganador de 'Supervivientes 2025', les ha mandado "mucho ánimo en todo lo que venga" y les ha dicho que juntos pueden "con todo". Arantxa de Benito, una de las mejores amigas de Makoke, ha confesado que se ha emocionado leyendo la carta abierta de Marina y ha expresado su cariño por la familia: "Qué bonitos sois y que gran familia".

Claudia Martínez y Mario González, que son dos de los amigos más íntimos de la pareja, les han recordado lo mucho que los quieren. Anna Ferrer Padilla les ha dicho que son "un equipazo" juntos y su madre, Paz Padilla, les ha escrito unas líneas en las que habla de la importancia del amor en las situaciones difíciles: "El amor es lo único que os va a sostener, agarraros a él. Más allá de mis lágrimas hay un jardín te espero allí. Todo pasará, os mando mucho amor".