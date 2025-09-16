Silvia Herreros 16 SEP 2025 - 12:10h.

El exconcursante de 'GH VIP' posa con su novia frente al Santuario de la Virgen de Regla, en Chipiona

Luitingo se declara a su novia y se planta ante las críticas por su comentario sobre Jessica Bueno

Luitingo no puede estar más enamorado. El exconcursante de 'GH VIP' ha vuelto a encontrar el amor al lado de una misteriosa joven con la que mantiene una relación sentimental desde hace ya varios meses. Tras vivir su primer verano como pareja, el exnovio de Jessica Bueno y su novia reaparecen de la mano a las puertas de una iglesia.

Chipiona es para el cantante de Triana como su segunda casa. El artista ama la tierra que vio nacer a Rocío Jurado y, desde hace años, es habitual ver a los Romero Magro veraneando en este pequeño municipio de la costa de Cádiz.

Para el hijo de Sele de Triana - conocido por muchos como 'El tercer Moranco' -, Chipiona siempre estará en su corazón. Se trata de un lugar muy importante para él. Un lugar en el que hace un año estuvo de vacaciones con Jessica Bueno y sus tres hijos y al que ahora vuelve con un nuevo amor.

Frente al Santuario de la Virgen de Regla, monasterio en el que 'La más grande' contrajo matrimonio con Pedro Carrasco en 1976, Luitingo ha compartido una preciosa imagen junto a su novia. Una fotografía en la que se puede ver el templo religioso a lo lejos y, en primer plano, las manos de José Luis Romero Magro - verdadero nombre del cantante que pone voz a la banda sonora de la película Operación Camarón - y de su actual pareja.

"Lo que nos espera 1 semana", escribe. Aunque sus palabras pueden llevar a pensar en una inminente boda, estas no parecen estar relacionadas con el compromiso ni con el Santuario de Nuestra Señora de Regla, sino más bien con las vacaciones familiares que durante los próximos días pasarán todos juntos en familia.

Tal y como se puede ver a través de los perfiles sociales de los padres o el hermano mayor de Luitingo, todos están juntos en Chipiona pasando unos días en familia que saben "a gloria bendita". Algo de lo que no han dudado en presumir, compartiendo planes tanto dentro como fuera del apartamento con vistas al mar que han alquilado para estos días.

Se trata de un plan que los Romero Magro procuran hacer cada año y al que este año se suma por primera vez la nueva y misteriosa novia de Luitingo, una joven gaditana con la que el cantante era pillado a principios de este verano y que parece estar ya perfectamente integrada en la familia del exconcursante de 'Gran Hermano VIP'.