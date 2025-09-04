Lorena Romera 04 SEP 2025 - 18:10h.

El futbolista se ha dirigido públicamente al exnovio de Jessica Bueno en un inesperado mensaje

Las reveladoras palabras de Luitingo a Kiko Rivera tras su ruptura con Irene Rosales

Sergio Ramos ha mandado un inesperado mensaje a Luitingo. El futbolista, que actualmente juega en el Club de Fútbol Monterrey, acaba de lanzar su canción Cibeles, donde recuerda su etapa en el Real Madrid. Lo que nadie esperaba es que el sevillano de Camas, de 39 años, fuese a mandar un mensaje al finalista de 'GH VIP', exnovio de Jessica Bueno -concursante de la nueva edición 'Supervivientes All Stars'-, que se ha quedado sin palabras al recibir públicamente las palabras del astro del fútbol.

El tema musical de Sergio Ramos está generando un gran revuelo mediático. Muchos opinan sobre si el autotune, si afina o no, si "ya cualquiera puede dedicarse a la música"... y un largo etcétera. Pero el defensa tiene claro que se ve "ganando un Grammy" antes, incluso, que ganando una Champions como entrenador.

En plena polémica, Luitingo se ha encerrado en el estudio para grabar una versión del tema, que lo ha tenido en bucle desde su lanzamiento. "Con todos mis respetos a los productores del temazo Cibeles y al capitán, don Sergio Ramos, pero no pude resistirme a aflamencar un poco este pedazo de hit", comenta el que fuera novio de Jessica Bueno.

"No pude resistirme a aflamencar este hit"

Pero no solo ha decidido darle su 'toque' a Cibeles, sino que ha grabado esta cover en su estudio y pedirle a sus seguidores la máxima difusión. "A ver si tenemos suerte y le mola y nos comenta. Espero que os guste y ¡viva Sergio Ramos de por vida", señala el cantante, que no solo ha conseguido esta interacción con su ídolo, si no que ha recibido un mensaje y ha ocurrido algo que ni mucho menos esperaba.

Y es que Sergio Ramos ha compartido la versión de la canción de Luitingo en su perfil de Instagram y, además, se ha dirigido a él con unas cariñosas palabras. "Ole tú, compare", le dice al finalista de 'GH VIP'. Una interacción que ha dejado sin palabras al exnovio de Jessica Bueno. "Pegarte horas en el estudio para que den lo frutos de esta manera... Merece mucho la pena. Gracias, Sergio mío. No sabes la felicidad de saber que te ha gustado la versión", le responde el que fuera pareja de Jessica Bueno.