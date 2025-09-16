Equipo mtmad 16 SEP 2025 - 12:07h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre su relación con Terelu Campos tras su reencuentro

Oriana Marzoli desvela por qué no se despidió de Fani Carbajo antes de irse a ‘Supervivientes All Stars’

Oriana Marzoli está hasta arriba de nuevos proyectos y feliz de poder compartirlo todo con sus seguidores. Con motivo de su papel como colaboradora, la exconcursante de ‘Supervivientes’ se adentra de nuevo en los platós y habla de su reencuentro con Terelu Campos tras sus conflictos. La influencer desvela todos los detalles sobre su trabajo en la nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’ y se pronuncia sobre la polémica que ya ha tenido la oportunidad de protagonizar .

La vuelta a los platós de la venezolana llega de la mano de muchas caras conocidas de su pasado. Repasando las reuniones a las que ha tenido que enfrentarse con el comienzo de ‘Supervivientes All Stars’, Oriana habla de su desencuentro con Terelu Campos, conflicto que ya recordaba en su docuserie, 'Inside Oriana'. Sus seguidores están deseando saber si aún existe tensión entre las colaboradoras y la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no ha dudado en responder sin pelos en la lengua.

La influencer habla con todo lujo de detalles sobre el trato que mantuvo con la colaboradora y desvela cómo fue la interacción después de sus malentendidos del pasado. “No me ha felicitado”, añade Oriana haciendo referencia a su papel como colaboradora estrella en ‘El loco amor’, el nuevo dating show de Mediaset Infinity. La emoción del regreso al plató de ‘Supervivientes’ ha llegado acompañada de reencuentros complicados, pero la venezolana no tiene problemas en compartirlo todo. ¡Haz click y no te pierdas nada!

Oriana Marzoli confiesa si cree que pueden aconsejarle para su trabajo en ‘El loco amor’

Oriana comienza su nueva aventura como colaboradora estrella de ‘El loco amor’, el nuevo reality de Mediaset Infinity. Ante la gran experiencia de sus compañeros de profesión, como Terelu Campos, la influencer se sincera sobre si cree que podría pedir consejo a alguien. “Sé perfectamente lo que hago”, sentencia muy segura de sí misma. La venezolana recuerda su trabajo como asesora en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, además de su experiencia personal en el ámbito romántico, como pilares claves para el éxito en su nuevo proyecto.

Oriana Marzoli vuelve una semana más a su canal, ‘Algo pasa con Oriana’, tras adentrarse de nuevo en su lado más televisivo como colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’. Emocionada por sus nuevos proyectos, la influencer comparte todos los detalles sobre lo que está viviendo y pone al día a sus seguidores sobre su vida. La extronista de ‘MyHyV’ opina sobre el supuesto romance de Iván González y Gloria Camila y se sincera sobre su estado de salud. ¡Descúbrelo todo en Mediaset Infinity!