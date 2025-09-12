Equipo mtmad 12 SEP 2025 - 17:10h.

La colaboradora de 'Supervivientes All Stars' se sincera sobre la supuesta historia de amor entre su exnovio, Iván Gonz�ález, y Gloria Camila

Oriana Marzoli vuelve a formar parte del equipo de colaboradores de ‘Supervivientes All Stars’ y no puede estar más emocionada al respecto. Dispuesta a desvelar todos los secretos de la edición y respondiendo a las preguntas de sus seguidores, la influencer opina sobre el supuesto romance entre Iván González y Gloria Camila, un tema que ha vuelto a ponerse sobre la mesa en el reality y que ha provocado disputas entre los dos protagonistas. Tras un caldeado estreno con encuentros polémicos y enfrentamientos , de los que ha compartido todos los detalles, la venezolana continúa sincerándose sobre su papel como colaboradora.

Iván González, exnovio de Oriana y actual pareja de Teresa Bass, es uno de los supervivientes que se está dejando la piel en Honduras desde el pasado 4 de septiembre. La extronista de ‘MyHyV’ hablaba recientemente sobre la relación que mantienen en la actualidad y hoy regresa para hablar sobre otra supuesta historia de amor del jerezano. Durante mucho tiempo se ha rumoreado que Gloria Camila, otra de las concursantes de ‘Supervivientes All Stars’, parece tener un pasado con Iván, aunque cada ha contado, de manera muy contraria, lo sucedido. Después de que esta historia haya vuelto a salir a la luz, Oriana se ha pronunciado al respecto.

“Ella le escribía”, declara la influencer. Los seguidores de Oriana están deseando conocer su opinión sobre el tema, ya que las versiones de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ sobre lo que ocurrió entre ellos parecen ser muy distintas. “Él me lo contó”, confiesa la venezolana, que asegura conocer de primera mano la versión del gaditano. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela todo lo que conoce sobre el supuesto romance de los supervivientes ahora que están compartiendo la experiencia más extrema de la televisión. ¡Descúbrelo!

Oriana Marzoli desvela si ha visto juntos a Iván González y Gloria Camila

Como colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’, Oriana está siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre en los Cayos Cochinos. Con las dudas en el aire sobre la posibilidad de que Iván González y Gloria Camila tuvieran un romance en el pasado, la influencer se sincera acerca de su participación en el reality. Además, la influencer desvela si ha visto juntos, en alguna ocasión, a los exconcursantes de 'Supervivientes' y opina si cree que puede quedar algo entre ellos.

Oriana Marzoli se vuelve a estrenar como colaboradora de una nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’. La influencer aparece de nuevo en su canal, ‘Algo pasa con Oriana’, después de las primeras apariciones en el concurso para compartir con sus seguidores todos los secretos del plató en el que tantas veces ha tenido la oportunidad de trabajar. La venezolana se pronuncia sobre su última polémica con Marta Peñate, además de hablar sobre su reencuentro con Alexia Rivas tras las críticas que le hizo. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!