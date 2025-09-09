Equipo mtmad 09 SEP 2025 - 17:31h.

La exconcursante de 'Supervivientes' cuenta toda la verdad sobre por qué no se vieron antes de que se marchara a Honduras

Fani Carbajo estalla contra Luis Mateucci en el cumpleaños de Oriana Marzoli

Oriana Marzoli aprovecha el pistoletazo de salida de ‘Supervivientes All Stars’ para dar su sincera opinión sobre los concursantes y cargar contra Tony Spina de manera muy dura. La extronista de 'MyHyV' desvela el motivo por el que no se despidió de Fani Carbajo antes de que esta se fuera a Honduras y habla filtros sobre los nuevos fichajes del reality más extremo de la televisión. ¡No te pierdas nada en el nuevo capítulo de 'Algo pasa con Oriana', en Mediaset Infinity!

Las influencers tienen una larga amistad a su espalda y, en muchas ocasiones, han hablado del cariño y admiración que se tienen mutuamente. Es tan fuerte su vínculo que hasta la venezolana ayudó económicamente a Fani en un momento muy complicado de su pasado, demostrando una vez más su estrecha relación. Por este motivo, es sorprendente que antes de marcharse a los Cayos Cochinos no se hayan reunido, ya que van a estar mucho tiempo separadas. La exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado ante la cámara que no se ha despedido de su amiga antes de su paso por ‘Supervivientes All Stars’.

“No me ha pillado por sorpresa”, declara Oriana sobre la participación de la influencer en el reality. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla sobre los concursantes que van a dar vida al concurso y aclara si ha hablado con la madrileña sobre su nuevo proyecto. “Yo no doy consejos”, responde tajante. Con la extrema supervivencia a punto de comenzar en Honduras, la influencer explica los motivos por los que no se ha despedido de Fani.

Entre su sincera opinión sobre los concursantes de ‘SV All Stars’ y las explicaciones sobre su comportamiento con Fani Carbajo, Oriana se detiene un momento para actualizar sobre su nuevo proyecto profesional. La extronista de ‘MyHyV’ ha vuelto a España por trabajo tras su viaje a Perú junto a su novio, Facundo González. “Me voy a Vitoria para hacer la rueda de prensa de ‘El loco amor��’”, anuncia emocionada. La influencer, ilusionada por su papel en el nuevo dating show de Mediaset Infinity, comparte las últimas novedades sobre el reality.

Oriana Marzoli vuelve a un nuevo capítulo de ‘Algo pasa con Oriana’ con muchas ganas de dar guerra. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ habla abiertamente sobre todos los concursantes del reality más duro, 'Supervivientes All Stars'. La influencer pone todos los puntos sobre las íes en su polémica con Tony Spina, contra el que carga de manera muy tajante. ¡No te pierdas sus declaraciones, en Mediaset Infinity!