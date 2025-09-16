Natalia Sette 16 SEP 2025 - 09:44h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela cómo ha sido el primer día de escuela de su pequeño y los motivos por los que lo manda

Patri Pérez regresa a su canal para compartir con todos sus seguidores cómo ha sido el primer día de Río en la escuela infantil. La influencer, que ya había anunciado que su hijo empezaría pronto la escuela, reconoce que este paso ha sido uno de los más importantes hasta ahora. Con ilusión y nervio, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones' ha relatado al detalle cómo ha vivido este momento tan especial en la vida de su hijo.

“Estoy con mucha ilusión y nervios”, comienza diciendo Patri. Mientras va revisando que la mochila de Río esté lista con todo lo que le piden para el primer día, la influencer comparte cómo se siente ante este gran cambio. “Espero que sea un periodo bonito”, asegura ilusionada. Queriendo ser transparente, Patri muestra la realidad de tener todo listo y a tiempo, estando emabarazada de Cala y con un niño pequeño. “No sabéis la odisea”, dice cansada poniendo rumbo a la escuela infantil.

Una vez en casa, Patri se sincera frente a la cámara sobre cómo ha ido el primer día. "Me lo esperaba diferente”, admite. A diferencia de otras escuelas, durante el periodo de adaptación Patri estará con Río en el aula todo el tiempo. Es por este mismo motivo que la catalana admite que aunque haya sido el primer día, no ha llorado, pues no ha tenido que separarse de su hijo en ningún momento. La creadora de contenido aprovecha también cómo se hace dicho periodo de adaptación y si está de acuerdo o no con la escuela.

Patri Pérez explica los motivos por los que lleva a su hijo a la escuela infantil

Patri ha querido aclarar también los motivos que la llevaron a dar este importante paso. La influencer reconoce que no ha sido una decisión fácil, pero sí necesaria. “Necesitaba espacio”, admite. Con la llegada de su segunda hija y todos los preparativos que ello conlleva, veía imprescindible que Río comenzara la escuela infantil para que ella también pudiera organizarse mejor.

