Equipo mtmad 10 SEP 2025 - 17:53h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela la interpretación del nombre de su futura bebé, 'Cala'

Patri Pérez, muy preocupada ante los cambios que debe afrontar con la llegada de su segunda hija

Patri Pérez celebraba la semana pasada una especial revelación en la que anunció, junto a Lester Duque, cómo se llamará su futura bebé. Ahora, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido explicar el significado de ‘Cala’, el nombre de su segunda hija en común con el canario. Patri es consciente de que el nombre ha causado opiniones muy contradictorias al igual que lo hizo el nombre de 'Río'. Es por ello que además de compartir el significado, dedica unas palabras a todos aquellos que comentan cosas negativas.

La decisión del nombre de su segunda hija juntos originó una tensa discusión entre Patri y Lester , que no eran capaces de llegar a un acuerdo. Finalmente, con la ayuda de las olas del mar, ‘Cala’ fue la opción ganadora y la catalana ha querido compartir el bonito significado que le acompaña. “Para mí es muy especial”, confiesa emocionada. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se adentra a detallar todo lo que esconde el nombre de su futura bebé.

La creadora desvela el significado de ‘Cala’ y habla ilusionada de la relación que tiene con el nombre de su hijo mayor, Río. “Tienen que ver”, explica Patri, señalando que ambos nombres hacen referencia al agua. “No conozco a nadie que se llame Cala”, añade. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aprovecha para destacar la originalidad del nombre de su futuro bebé mientras comparte el listado de interpretaciones que tiene. ¡Descúbrelo dando play al vídeo!

Patri Pérez comenta las reacciones al nombre de su segunda hija con Lester Duque

Después de desvelar por fin cómo se llamará su futura bebé en común con su expareja, Lester Duque, la influencer ha estado recibiendo todo tipo de comentarios al respecto. “No es un nombre muy escuchado”, comienza explicando. Al hablar de las distintas interpretaciones de ‘Cala’ y de lo que significa para ella, la catalana aprovecha para compartir las opiniones ajenas. “Hay gente que dice que le encanta y gente que dice que es horrible”, declara.

Patri Pérez regresa a un nuevo capítulo de su canal, ‘Renaciendo’, tras la esperada elección del nombre de su segunda hija con Lester Duque: Cala. Después de una especial revelación en familia, la influencer se sienta de nuevo frente a la cámara para hablar más detenidamente del nombre de su futura bebé y lo que significa. Además, con la llegada de la pequeña cada vez más cerca, la catalana se compra un coche nuevo y desvela a qué precio vendió el antiguo. ¡No te lo pierdas, en Mediaset Infinity!