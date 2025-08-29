Equipo mtmad 29 AGO 2025 - 12:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla sobre su preocupación ante el inicio de Río en la escuela

Patri Pérez regresa a un nuevo vídeo de ‘Renaciendo’, disponible en Mediaset Infinity, para compartir sus miedos ante la llegada de su segundo bebé. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra su preocupación ante los cambios que debe afrontar y se sincera sobre sus nervios ante la entrada de su hijo Río en la escuela infantil. La catalana se abre como nunca y actualiza todos los detalles sobre la etapa del embarazo en la que se encuentra.

Después de enseñar por primera vez la cicatriz de la cesárea del parto de Río , la influencer sigue poniendo el foco en su primer hijo. Cada vez más cerca de la llegada de la hermanita de Río, Patri está prestando mucha atención en no descuidar el tiempo que dedica a su pequeño. A sus casi dos años, el primer hijo de la influencer está a punto de comenzar la escuela infantil. “Estoy súper nerviosa”, comienza a sincerarse. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela los motivos detrás de su preocupación.

La creadora de contenido explica los detalles sobre la entrada de su pequeño en la escuela y se abre como nunca para explicar su miedo al respecto. En medio de una época repleta de cambios a los que enfrentarse, Patri debe mostrarse fuerte también ante esta nueva aventura. “Creo que lo voy a pasar yo peor que él”, añade la catalana. Se sincera ante la cámara sobre los nervios que siente y las consecuencias que cree que tendrá este gran paso en la vida de Río. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Patri Pérez habla de lo sensible que se siente en esta etapa de su vida

Con las emociones a flor de piel, la influencer se abre en canal y confiesa la gran sensibilidad con la que está afrontando esta etapa de su vida. Con un embarazo muy avanzado y un hijo al que está viendo crecer cada día más, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se encuentra rodeada de emociones muy intensas. “Estoy nostálgica con este tema”, se sincera. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!

Patri Pérez regresa a su canal una semana más para compartir las novedades sobre su embarazo y compartir sus preocupaciones a estas alturas del proceso. La influencer se sincera sobre sus miedos ante la llegada del bebé y habla de todos los cambios a los que está a punto de enfrentarse. Además de hablar de sus nervios ante la llegada a la escuela infantil de Río, la catalana desvela su miedo ante la futura relación de su hijo con el bebé. ¡No te pierdas sus declaraciones, en Mediaset Infinity!