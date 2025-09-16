Laura Ceballo 16 SEP 2025 - 19:20h.

Descubre cómo se encuentra Anita Williams tras hacerse público su último enfrentamiento con Montoya

El enfado de Anita tras ser pillada en un hotel con Montoya: "No era una quedada romántica. Estoy cansada de que todo se tergiverse"

Compartir







¡'En todas las salsas' está de vuelta! Ya ha llegado a mtmad la nueva temporada del poddcast más salseante. Tras un periodo de descanso durante el verano, 'En todas las salsas' vuelve pisando fuerte. En esta primera entrega, ha contado con la presencia de Lydia Lozano, invitada estrella, así como de varios colaboradores que han traído consigo las noticias más importantes de los últimos meses.

Entre ellas, la última escapada de Anita Williams y Montoya. Tal y como ha contado Javi Hoyos, al parecer este pequeño viaje habría estado lleno de discusiones, llegando a estar enfrentados hasta dos horas seguidas. Ante tal información, Anita lanzaba un mensaje al periodista reaccionado, precisamente, a lo que había contado sobre sus días con Montoya.

En exclusiva en 'En todas las salsas', tenemos el vídeo que demuestra que tuvieron "una discusión de más de una hora y media en un espacio público". Se trata de "una discusión fuerte", tal y como ha contado Anna Gurguí. Todo esto ha dejado a cuadros a Lydia Lozano, que no ha dudado en lanzar una pregunta determinante: "Pero vamos a ver, ¿cómo terminó la discusión? ¿En la cama?".

Ha sido entonces cuando Vai ha desencadena el debate en la mesa de 'En todas las salsas': "¿Es posible que Montoya haya accedido a este acercamiento con Anita porque ahora Anita es la favorita y él después de 'Supervivientes' no salió muy bien parado?". Las opiniones de nuestras colaborados son completamente dispares.

Programa completo: El posible motivo del distanciamiento entre Claudia Martínez y Mario González

Este nuevo programa de 'En todas las salsas' viene cargado de salseos y cotilleos. Junto a Lydia Lozano, los colaboradores comentan todas las polémicas que han ido pasando durante este verano. La discusión de Anita y Montoya, los rumores de ruptura entre Goicoechea y Manu Moreno, los mensajes que Nagore Robles le mando a Lydia Lozano tras su ruptura con Carla Flila y el intercambio de indirectas entre Fabiana Sevillano y Lola Lolita ¡Todo esto y mucho más dándole play al programa completo!