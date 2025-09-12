Logo de telecincotelecinco
Anita Williams aplaude a Gloria Camila por su actuación en la prueba de líder en 'Supervivientes All Stars'

Hay nueves líderes en cada playa: en Armonía ha sido Miri Pérez-Cabrero la que se ha impuesto a Rubén Torres y en Caos ha sido Gloria Camila la que ha vencido a Jessica Bueno. La prueba, 'la cárcel de Tártaro', es conocida por los seguidores del formato y es la que consiste en aguantar el propio peso del cuerpo entre dos tablas de madera. Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' fueron cayendo hasta que quedaron solo Miri en su equipo y Gloria en el suyo.

Las lágrimas de Gloria Camila al conseguir su primer collar de líder en 'Supervivientes All Stars 2025': "Sigo luchando"
La hija de Ortega Cano se mostró muy emocionada y le dedicó su victoria a su familia y a Marina, que es la persona que trabaja en casa de los Ortega y que es un pilar fundamental en la vida de la influencer, que no se olvidó de dedicarle también el triunfo a su novio, el cantante Álvaro García, con el que lleva saliendo desde principios de este año y el que le ha mostrado su apoyo acudiendo a 'Fiesta' para hablar de sus primeros días en los Cayos Cochinos.

Álvaro García se pronuncia sobre el conflicto de su novia, Gloria Camila, con Iván González en 'Supervivientes All Stars'
El equipo de 'Supervivientes All Stars' grabó un vídeo de Gloria Camila para las redes sociales del programa en el que reitera la dedicatoria de la victoria en la prueba y en la que menciona también a los espectadores que le dieron su apoyo cuando estaba nominada y la convirtieron en la primera en salir de la lista de nominados y librarse de la expulsión.

Una experta en esta prueba, como es Anita Williams, ha reaccionado a esta publicación de Instagram dejando muchos emojis de las palmas que aplauden, mostrando su aplauso a la amiga de Amor Romeira por su actuación en esta difícil prueba de líder, en la que consiguió aguantar más que sus compañeros de Playa Caos e imponerse a Jessica Bueno cuando solo quedaban ellas dos luchando por no perder el equilibrio apoyadas tan solo con una pierna.

