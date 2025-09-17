Anabel Pantoja enseña el impactante cambio de su tripa tras su último tratamiento estético: "Real"
La concursante de 'Bailando con las estrellas' ha mostrado el impactante cambio en su tripa tras hacerse un masaje drenante y eliminar toxinas
Anabel Pantoja comparte la foto de su hija viendo 'Bailando con las estrellas': "Por ti llego al cielo"
Anabel Pantoja ha enseñado su impactante antes y después en su tripa tras el último tratamiento estético al que se ha sometido. La nueva concursante de 'Bailando con las estrellas' está muy concienciada con este proyecto y está trabajando y adaptando su estilo de vida para ello. No, solamente la dieta que está siguiendo hace su efecto. La exconcursante de 'Supervivientes' ha apostado por un masaje drenante que elimina toxinas y ha quedado totalmente sorprendida con su resultado y su transformación física.
La sobrina de Isabel Pantoja está muy feliz con la etapa que está viviendo y con su experiencia como aprendiz de bailarina. Pasar por diferentes pruebas y retos semanales le está sirviendo para adoptar hábitos de vida más saludables y eso también le ha hecho sacar más tiempo para hacer deporte y apostar por algunos tratamientos estéticos complementarios.
En esta etapa en Madrid, Anabel Pantoja ha acudido a su centro de confianza para desinflamar, eliminar grasa localizada y moldear el cuerpo bajo una técnica pionera de masaje reductor. Una experiencia de la que la influencer ha salido completamente renovada y muy sorprendida con los resultados, tal como ha mostrado con la fotografía del antes y después de su tripa que ha compartido en sus historias de Instagram.
"Real", ha reconocido la prima de Isa Pantoja y Kiko Rivera para los que han visto esta imagen y todavía dudan de la eficacia de este tratamiento. En la fotografía se aprecia claramente cómo su abdomen ha experimentado una reducción de talla considerable y está menos hinchado.
A través de una sesión de este tratamiento estético, Anabel Pantoja ha conseguido afinar su cintura y tonificar más su abdomen. En las imágenes que ha compartido de su antes y después no deja lugar a dudas. Eso ha hecho que la concursante de 'Bailando con las estrellas' se vea mejor y que siga apostando por nuevas sesiones en el futuro. Eso unido a su buen ánimo, su constancia con el deporte, el baile, la dieta saludable y los nuevos hábitos darán lugar a la mejor versión de la influencer. Un cambio del que está feliz y del que ya está en camino.