Rocío Molina 05 SEP 2025 - 13:15h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y nueva concursante de 'Bailando con las estrellas' estrena compras para su hija Alma en su nueva etapa

Anabel Pantoja reacciona tensa al nacimiento del hijo de Yulen Pereira y Jeimy Baez: "No lo has captado"

Anabel Pantoja está pletórica con su regreso a la televisión tras un tiempo alejada del medio. Su confirmación como nueva concursante en 'Bailando con las estrellas' inicia una nueva etapa para ella por la que ha abandonado su casa en Canarias. Y, para estrenarse por todo lo alto, la exconcursante de 'Supervivientes' ha incorporado unas últimas adquisiciones para su compañera inseparable de viaje, su hija Alma, su pequeña de diez meses.

Para esta temporada en Madrid, la sobrina de Isabel Pantoja ha dotado a su hija en común de David Rodríguez de unos elementos de lo más trendy para presumir de paseos madre e hija por la capital. Anabel Pantoja está emocionadísima con sus compras, tal como ha dejado escrito en sus historias de Instagram donde ha mostrado los nuevos complementos para la silla de paseo de Alma.

Se trata de la colchoneta para la sillita de paseo, bolsa térmica, mochila y organizador de la colección Emily y de la marca Walking Mum. Una firma española dedicada al mundo del bebé especializada en productos urbanos, prácticos y modernos. Y, ¿por qué se ha decantado la exconcursante de 'Supervivientes'? Por un diseño muy especial en lunares blancos sobre fondo negro que no pasa desapercibido y viste muy bien los paseos.

Anabel Pantoja se ha decantado por esta línea que tiene un 'toque español' y que le hace revivir los aires del sur, que le evocan a su hogar. Unos productos que cuentan con más complementos como cambiador, maleta, neceser o diferentes sacos para la silla en función de la época del año. La nueva concursante de 'Bailando con las estrellas' parece ser que se ha hecho con varios de estos accesorios y está muy feliz con su compra. "Estrenando esta fantasía", ha escrito mostrando una fotografía y también apareciendo en un vídeo de su primer paseo por Madrid con su hija.

Unas adquisiciones de la colección que tienen un valor aproximado de 120 euros y que le dan a la sillita de paseo un aire muy moderno y urbano. Nerviosa por la aventura del baile que va a comenzar, Anabel Pantoja está mostrando cómo están siendo sus primeros días instalada ya en Madrid y eso incluye las compras que ha hecho para su hija Alma con las que demuestra que está lista para todo lo que viene y también que a la hora de ser trendy, no hay quien la gane.