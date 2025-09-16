Terelu Campos denuncia estar siendo víctima de una suplantación de identidad

Rocío Molina 16 SEP 2025 - 13:21h.

La madre de Alejandra Rubio ha emitido un comunicado, denunciando que está siendo víctima de una suplantación de identidad

Terelu Campos está siendo víctima de una suplantación de identidad. Así lo ha manifestado la presentadora y colaboradora de 'Fiesta' tras las publicaciones en las que desde TikTok con una cuenta falsa, la madre de Alejandra Rubio está criticando a Rocío Flores tras su entrevista en '¡De viernes!'.

Con el usuario @Terelubcamposoficial se están haciendo pasar por ella desde una cuenta de TikTok en los últimos días. Falseando fotografías, citas extraídas de contexto y en relación a la reciente entrevista de Rocío Flores, se están poniendo en su boca declaraciones que ella jamás ha hecho. Algo que ahora no ha dudado en denunciar la hija de María Teresa a través de su perfil oficial de Instagram.

Tras descubrir que está siendo víctima de una suplantación de identidad a través de este perfil de TikTok, Terelu Campos ha decidido tomar cartas en el asunto. No está dispuesta a que se hable en su nombre y que se digan mentiras, denunciando públicamente por lo que está pasando desde hace unos días.

"Quiero denunciar que alguien se está pasando por mí en TikTok con esta cuenta que pone @Terelubcamposoficial. ¡Esa no soy yo!", ha expresado completamente indignada e incluyendo algunos ejemplos de los supuestos mensajes que ella ha lanzado desde ese perfil estos días. "Todo lo que se ponga en esa cuenta no son palabras mías", ha dicho para añadir una petición. "Ruego que los responsables hagan desparecer y bloquear algo que no me pertenece y que pone en mi boca manifestaciones que nunca he hecho".

Tras el revuelo ocurrido con este perfil falso de TikTok, Terelu Campos ha encontrado diferentes muestras de apoyo. Entre ellas Benita Maestro Joao que no ha dudado en salir en su defensa y corroborar cada una de sus palabras: "Cualquiera que te conozca lo más mínimo sabe muy bien que no eres tú, aún así muy bien por aclararlo y denunciarlo públicamente".

Mucho malestar le ha provocado esto a Terelu Campos y dada la difusión de los mensajes falsos se ha visto obligada a hacer un comunicado y denunciarlo en público. Todavía no se sabe si después de esto dará otros pasos o o tomará medidas legales más allá de esta denuncia pública al haber sido víctima de una suplantación de identidad. Un delito que puede conllevar penas de entre seis meses a tres años de cárcel según el artículo 401 del Código Penal.