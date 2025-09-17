Silvia Herreros 17 SEP 2025 - 11:55h.

La exconcursante de 'Supervivientes' explica los motivos por los que ha acudido al hospital

Laura Galera ha pasado la noche en el hospital. La exconcursante de 'Gran Hermano' se ha visto obligada a acudir a urgencias, en donde tras recibir medicación por vía intravenosa y realizársele una serie de pruebas y análisis, ha recibido un diagnóstico médico que ha querido hacer público.

La hija de María José Galera ha compartido una imagen en la que se la puede ver con un gotero y una vía intravenosa en el brazo. "Mi mejor amigo", escribe junto a la misma mientras hace alusión al porta suero a través del cual se le está administrando medicación.

"Buenas noches, amores. Al final estoy en el hospital. De repente empecé a sentirme muy mal", contaba esta madrugada a sus seguidores. "El pecho se me cerraba, la tos era rara y luego llegó una migraña muy fuerte", ha dicho sobre los síntomas por los que ha decidido ir al hospital.

Agradecida con sus seguidores, la exnovia de Manu Vulcán ha mostrado gratitud por el apoyo recibido en estos momentos. "No sabéis lo que me calma sentir vuestro cariño", asegura.

Asimismo, ha explicado que los médicos le han dicho que "seguramente" estos síntomas y cuadro médico tengan relación por el "agobio" que desde hace "días" siente "por x cosas" de las que no ha querido hablar.

"Eso hace que tenga un poco de ansiedad y eso ha hecho que mis defensas bajen y el pecho se me cierre más de lo normal y tenga esos dolores de cabeza", explica tras recibir la opinión de los médicos.

A pesar de que "odia ir al médico", no es la primera vez que la sevillana termina en urgencias por sus fuertes dolores de cabeza. Apenas un par de meses antes de romper con el Dj al que conociera en la casa de Guadalix de la Sierra, Laura Galera ingresó por una fortísima migraña que no remitía. En aquel entonces, agradecía los cuidados del que para ella era "el mejor novio del mundo.

Sobre "la tos" que tiene, la exconcursante de 'GH 19' (y los facultativos que la han atendido en urgencias) cree que "será del frío que cogí".

Consciente de la preocupación que puede generar en sus seguidores las imágenes que ha compartido desde el hospital, la hija de la que fuera concursante de la primera edición de 'Gran Hermano' en España ha querido dejar claro que se encuentra "bien" y fuera de peligro.