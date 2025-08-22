Rocío Molina 22 AGO 2025 - 08:03h.

La hija de María José Galera ha dejado claro mediante la letra de una canción un mensaje y al destinatario

Laura Galera estalla por primera vez contra Manu Vulcán por su último directo: "Mentira"

Compartir







Laura Galera ha compartido un mensaje en su perfil oficial de Instagram con una clara reivindicación y una dura indirecta para Manu Vulcán. La exconcursante de 'Gran Hermano' está decidida a no guardar silencio y dejar patente que no le han dado su lugar en esta relación ni se ha valorado todo lo que ella ha hecho. Un texto incisivo que ha sido muy aplaudido entre sus seguidores.

La hija de María José Galera ha experimentado un radical cambio desde que hiciese pública su ruptura con Manu Vulcán a mediados del pasado mes de julio. Si en un principio la influencer se mostraba triste, su actitud ha cambiado al ver la reacción de su ex en las redes. Si el DJ fue el que empezó a hacer vídeos en TikTok en los que parecía que soltaba indirectas a Laura, ahora ha sido ella la que ya no se calla nada y ha lanzado un contundente mensaje.

Sin nombrar a su ex de manera expresa, Laura Galera ha abierto la caja de pandora y ha dejado claro que sus palabras van dirigidas a él, poniendo en valor todo lo que ella ha dado en la relación. "Es un honor estar conmigo. No estoy diciendo con esto para parecer arrogante, pero soy una buena persona y yo quiero plenamente de corazón", ha comenzado diciendo en un vídeo con una canción que ella reproduce en los subtítulos.

PUEDE INTERESARTE Laura Galera imita a Noemí Salazar para bromear sobre su estallido contra Manu Vulcán

Laura Galera ha dejado con la boca abierta a sus seguidores con su alegato. La exconcursante de 'Gran Hermano' ha valorado lo mucho que ha dado y que ella considera que no se ha valorado. "Yo quiero plenamente de corazón y si alguien es lo suficientemente estúpido como para dejar que eso se desperdicie pues es cosa suya", ha lanzado contundente la hija de María José Galera.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Su reivindicación la ha terminado apelando a su comunidad de seguidores de Instagram. A ellos se ha dirigido para dedicarles un mensaje empoderador para que nadie les haga sentir inferiores y no se terminen viendo vulnerables: "Y, chicas y chicos, si alguien os hace sentir que sois demasiado, decidle que vayan a buscar menos porque no eres demasiado. Nunca serás demasiado para la persona correcta".

Unas palabras aplaudidas y con las que su legión de seguidores han querido darle ánimo en este momento difícil que atraviesa.