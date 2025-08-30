Equipo Outdoor 30 AGO 2025 - 11:30h.

Laura Galera sorprende con un cambio de look radical en redes sociales

Laura Galera se encuentra en una temporada de cambios tras su ruptura con Manu Vulcán. Hace unas semanas, tras la separación, la hija de María José Galera sorprendió con un cambio de look en el que se mostraba con extensiones de colores, pero ahora ha decidido dar un paso más allá y someterse a un cambio de look radical... ¡Deja atrás el rubio y se atreve con el moreno!

Tras su viaje al norte de España de la mano de Ruvens para disfrutar de unos días de vacaciones junto a Edi y Violeta y tras protagonizar algún que otro desencuentro (vía redes) con su exnovio Manu, Laura decide dejar muchas cosas del pasado atrás, entre ellas, su característico color de pelo, rubio platino. Es por ello por lo que ha arriesgado y se ha decantado por el moreno.

El nuevo look de Laura Galera

"A veces solo necesitas un cambio de tono para brillar distinto", es el mensaje que Laura Galera ha escrito en una publicación de Instagram donde luce su nuevo y sorprendente corte y color de pelo. Junto al texto, aparecen tres imágenes donde la exparticipante de 'Gran Hermano' muestra el resultado a sus miles de seguidores.

La reacción ha sido casi unánime y son muchos los comentarios que acumula esta publicación en la que Laura Galera recibe elogios y piropos por su cambio estilístico: "Qué bella", "Estás preciosa", Estás guapísima", "¿Hola? Qué guapa estás", han sido los comentarios que ha recibido por parte de Maica Benedicto, Elsa Mateos, Inma Campano o Nerea Minguela.