Rocío Molina 17 SEP 2025 - 16:08h.

La exconcursante de 'GH VIP' revela el ingreso repentino de su padre en el hospital por una intervención cardíaca

Sol Macaluso acude con su hija de un mes al hospital y comparte su diagnóstico: "Nos asustaba"

Sol Macaluso se ha desahogado con sus seguidores al revelar una gran preocupación que tiene. Felipe, el padre de la exconcursante de 'GH VIP', ha sido ingresado de urgencia por una intervención cardíaca, tal como ella misma ha contado y las últimas horas se le están haciendo "eternas", además de sentir mucha "impotencia" por no poder estar a su lado en estos momentos difíciles. Después de él acompañarla en el momento del parto de su hija Bella y ser uno de sus apoyos fundamentales durante todo su difícil embarazo, la periodista está destrozada por la distancia física que hay ahora entre ellos.

Todo ha pasado de manera muy precipitada y por eso la reportera y corresponsal de guerra está todavía en shock. De la noche a la mañana han cambiado los planes para ellos, aunque agradece que el problema de salud haya dado la cara antes de que fuera demasiado tarde. De hecho, el padre de Sol Macaluso llegaba esta semana a Madrid para ver a su nieta y ahora mismo se encuentra ingresado a la espera de una intervención, tal como ha contado la creadora de contenido.

Ante la delicada situación que se ha presentado, el padre de la exconcursante de 'GH VIP' se ha visto obligado a cancelar su viaje y su hija ahora ha reaparecido en redes para dar la noticia y la última hora sobre su estado de salud: "Medité mucho si contarles esto, pero al fin y al cabo siento que tengo una comunidad muy hermosa en redes y que la buena energía que ustedes siempre me han enviado para todo termina llegando", ha comenzado diciendo desde sus historias de Instagram.

Las palabras de Sol Macaluso muestran la angustia de la situación que está viviendo. "Tengo a mi papá ingresado desde el lunes, digo desde el lunes como si fuera una eternidad y cuando veo la fecha, me doy cuenta de que son solo 24 horas, pero para mí están siendo eternas", cuenta de cómo lleva esta espera.

Lo que ha contado Sol Macaluso a sus seguidores es que hay que hacerle una intervención de corazón por un problema cardíaco y pide a su comunidad que recen por él. "No quiero ni puedo dar más detalles. Las vueltas de la vida y el destino", ha lamentado tras este momento que nada tiene que ver a lo que esperaba hace unos días con su viaje a España.

La exconcursante de 'GH VIP' ha terminado su mensaje dedicando unas palabras a su padre de ánimo. Siente mucho el estar tan lejos, pero confía en que todo vaya muy bien para estar junto a él pronto: "Quisiera abrazarlo y pode agradecerle el proceso con la presencia de Bella. Arriba, Abu que te necesitamos y estamos esperando con todo nuestro amor como siempre".