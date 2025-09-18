Críticas a Marina García por el estado de sus cejas seis meses después de su injerto

Rocío Molina 18 SEP 2025 - 08:03h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' responde con un vídeo a quienes critican sus nuevas cejas tras su injerto de pelo

Marina García se sincera sobre su situación sentimental tras los rumores de crisis con Jesús Sánchez: "No es el mejor momento"

Marina García ha colgado un vídeo para responder a todas las críticas que está recibiendo tras mostrar el resultado de sus cejas seis meses después de hacerse un injerto. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' viajó el pasado mes de marzo hasta Turquía para someterse a un trasplante capilar en las cejas al ver que cada vez tenía más "calvas" y estaban estas más despobladas. Y, pasado un tiempo suficiente para hacer valoraciones, la influencer se ha topado con comentarios negativos: esta ha sido su reacción.

Tras confiar en una técnica de lo más avanzada en la que se utilizan para el implante pelos con folículos del propio cuerpo para evitar el rechazo, Marina García está satisfecha a día de hoy de haber acudido a esta clínica de Estambul y del resultado obtenido, aunque otros opinen que sus cejas estaban bien sin necesidad de hacerse ningún retoque.

Frente a un espejo, maquillándose y mostrando un primer plano de su rostro, la sevillana ha ido enumerando algunas de las críticas más mordaces que ha recibido durante este tiempo tras su injerto de cejas. "Lo siento, pero estás rarísima. Yo te veo, al menos, la cara diferente", "horrible", "son enormes", "no me gustan nada. Parecen dos bigotes", "mejor antes", son algunos de esos ejemplos tan críticos.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha reaccionado tirando de ironía a estos comentarios negativos sobre su físico. Y, no solo, ha mostrado un primer plano para que sus cejas "grandes" se vean todavía mejor, sino que ha aprovechado un tutorial beauty de maquillaje para enseñar cómo perfila y cuida sus cejas para una ocasión especial.

Esta forma de responder sin atacar ni enzarzarse en debates infinitos con los haters ha provocado una reacción de apoyo a la influencer. Marina García se ha encontrado con muchos comentarios alabando su actitud y su valentía por ser y mostrarse como ella quiere. "Estás divina. Es tu cuerpo, tu cara, tus cejas, como si te las quieres rapar", "adoro tus cejas", "estás preciosa y que no te digan lo contrario", son los mensajes que son una antítesis a las críticas recibidas.