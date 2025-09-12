Equipo Outdoor 12 SEP 2025 - 10:03h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confiesa cómo se encuentra sentimentalmente tras una posible ruptura con Jesús Sánchez

El llamativo gesto de Marina García entre rumores de ruptura con Jesús Sánchez

Marina García ha confesado a sus seguidores cómo se encuentra a nivel sentimental. Desde hace semanas, los rumores de crisis entre la influencer y Jesús Sánchez, exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han ido aumentando, aunque ninguno de los dos ha confirmado una ruptura. Sin embargo, las pistas en redes sociales y las últimas declaraciones de la empresaria han hecho saltar todas las alarmas.

El pasado mes de junio, la creadora de contenido anunció públicamente que su relación no atravesaba su mejor momento y que, por ese motivo, había decidido no compartir publicaciones junto al empresario hasta que su situación mejorará. "Hemos pasado una mala racha, estamos intentado reconducir la relación", confesaba entonces. Ahora, tres meses después, las pistas por una posible ruptura aumentan tras las últimas declaraciones de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Uno de los momentos que más ha dado que hablar ha sido su reciente ronda de preguntas y respuestas en Instagram con sus seguidores. Un seguidor le ha preguntado si estaba en un buen momento de su vida, y la influencer no ha dudado en explicar cómo se siente realmente: "No es el mejor momento de mi vida, precisamente. Pero todo pasa. Todo. Ando bien de salud. Mi familia también. Tengo trabajo. Lo demás va llegando solo". Unas palabras que muchos de sus seguidores han interpretado como una indirecta sobre su situación sentimental.

Dado que son conocedores que su relación atraviesa un momento delicado, otro de sus seguidores ha tratado de indagar un poco más y preguntarle cómo tenía actualmente el corazón. A esto Marina García ha respondido entre risas e ironía: "De momento, tengo pulso. Esto significa que late. Sigo viva. Jajaja". Unas confesiones que han avivado aún más los rumores sobre una posible separación.

Y no solo estas declaraciones han sido interpretadas como indirectas. Hace unos días, la empresaria publicó un reel de un look acompañado con una canción de desamor y la frase de otra publicación también dio mucho que pensar: "Llevo días con el corazón en un puño, con los ojos llorosos y con la voz entrecortada. Estoy pasando uno de los momentos personales más duros que he pasado jamás".

Por ahora, Marina García y Jesús Sánchez continúan siguiéndose en redes sociales y mantienen sus fotos juntos, un detalle que podría indicar que igual su relación pasa por un bache, y no hay una ruptura definitiva. Sin embargo, el silencio de ambos sobre su situación actual mantiene en vilo a sus seguidores, que esperan que aclaren cuanto antes esta situación.