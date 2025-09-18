Silvia Herreros 18 SEP 2025 - 14:23h.

El exconcursante de 'GH Dúo' reaparece y muestra el interior de su nueva casa

El dineral que Kiko Rivera ha llegado a ganar por hacer un bolo en una discoteca: la cifra

Kiko Rivera abre las puertas de su nueva casa. Una vivienda que estaría situada en una lujosa y exclusiva urbanización a apenas siete kilómetros de la casa que compartía con Irene Rosales y sus hijas antes de separarse y que le habría costado medio millón de euros. El hijo de Isabel Pantoja aún continúa asentándose y haciéndose a su nuevo hogar, un chalet unifamiliar en Mairena del Aljarafe con parcela y piscina.

El motivo principal por el que el exconcursante de 'GH Dúo' se ha hecho con una casa de estas características son sus hijos, Fran (fruto de su relación con la concursante de 'Supervivientes All Stars' Jessica Bueno), y Ana y Carlota Rivera, sus hijas en común con Irene Rosales.

Así lo ha asegurado él mismo a través de un directo de Tiktok, en el que el hijo del difunto Francisco Rivera 'Paquirri' ha enseñado parte de esta vivienda que promete mostrar de forma íntegra cuando haya terminado de decorarla.

"He intentado buscar una casa para que mis hijos la disfruten. Que tenga todas las necesidades para mis hijos y que ellos sientan también la casa como su nuevo hogar. Eso es lo principal", ha explicado a sus seguidores.

"Pero luego he buscado que mi casa tenga todo lo necesario o todo lo que a mí me puede valer para hacer un contenido muy bueno con vosotros aquí", continúa. "Ya que he tenido que cambiar mi vida y comenzar una nueva etapa, he decidido convertirme en 'streamer' de verdad. En poder crear contenido desde casa. Faltan por terminar unas cosas… creo que para que esté perfecta entre una y dos semanas", asegura mientras revela que "entre la semana que viene y la siguiente" su casa estará lista.

"Haré un house-tour y os iré enseñando y haciendo directos desde los distintos puntos que tiene la casa", promete. "De momento lo único que vais a ver es el set-up", dice haciendo referencia al espacio que ha creado para hacer sus directos. "Ya iréis viendo, conforme vaya terminando de decorar lo que queda de la casa, que no es mucho, pero tampoco es poco, os haré un house-tour", asegura.

Salón a doble altura y cocina diáfana: así es por dentro la casa de Kiko Rivera

Las primeras imágenes del interior de la casa de Kiko Rivera tras su separación de Irene Rosales dan una pista de las dimensiones de la vivienda, que tiene varias plantas, jardín y piscina.

El salón, a doble altura y con cocina diáfana, está presidido por un gran sofá con chaise longue de color mostaza sobre el que reposan varios cojines blancos con diferentes estampados de color negro y marrón. Frente al mismo, una mesa de centro de madera con patas de hierro que refuerza el aire industrial. A su lado se puede ver un puf redondo de tela clara con motivos geométricos. En la esquina, una lámpara de pie tipo trípode, de estilo nórdico, que aporta calidez a la estancia. Sobre el suelo de gres rústico en tonos rojizos y marrones., se extiende una alfombra de fibra natural, que contrasta con las baldosas del suelo.

El salón se encuentra a un nivel más bajo que la entrada y la cocina. Separado por un par de escalones, ese cambio de altura crea sensación de amplitud ayuda a diferenciar los espacios.

Al fondo, se distingue la cocina integrada al comedor, con muebles en negro mate y baldas de madera. Se ven algunos estantes abiertos o con puertas de cristal a través de las cuales se pueden ver algunos de los elementos de la nueva vajilla de Kiko Rivera. El frigorífico blanco rompe con la oscuridad del mobiliario; varias lámparas colgantes de estilo industrial iluminan la isla o barra americana.

La cocina dispone de una gran ventana que llena el espacio de luz y claridad. Por si fuera poco, la vivienda cuenta con un gran ventanal que conecta con el exterior; unas puertas sobre las que se han colocado unos visillos, los cuales aportan intimidad mientras permiten que la luz penetre en el interior de la planta baja del chalet.

La casa, que según el propio Kiko Rivera aún no está del todo decorada, transmite una mezcla de confort y modernidad. Es acogedora y no resulta recargada. Tal y como pudimos conocer este fin de semana en exclusiva gracias a 'Fiesta', la casa del hijo de la reina de la tonadilla se encontraría en una exclusiva urbanización de lujo en Mairena del Aljarafe.