16 SEP 2025

Desde que cumplió la mayoría de edad se ha hablado mucho acerca de la economía de Kiko Rivera, que a lo largo de los años ha hablado del dinero y las propiedades que tiene. Tras su separación de Irene Rosales, Saúl Ortiz ha contado en 'Fiesta' que el primo de Anabel Pantoja se habría comprado una casa con piscina en una exclusiva urbanización, valorada en medio millón de euros, en Mairena del Aljarafe; mientras que '¡Vaya fama!' se ha explicado que a la redacción ha llegado una información que asegura que el piso que tiene en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes podría acabar yendo a subasta.

El ex de Jessica Bueno, que ahora tiene 41 años, no se ha pronunciado acerca de ninguna de esas informaciones, pero en diversas entrevistas ha contado que ha llegado a ganar varios millones de euros a lo largo de su vida que no ha sabido administrar y que se ha arruinado en un par de ocasiones. En una de las entrevistas en las que habló del dinero que había ganado fue en la que le concedió a Jordi Wild en su podcast 'The Wild Project'.

La entrevista se publicó en YouTube hace dos años y en ella el DJ explicaba que, cuando cumplió 18 años, quería ganar su propio dinero para no depender de la cantidad que le diera su madre, Isabel Pantoja, y que decidió comenzar a hacer bolos en discotecas, donde su labor era echarse fotos con las personas que acudían al local, atraídas por su presencia allí.

El hermano de Isa Pantoja ha recordado que su primer bolo fue en una discoteca de Castellón y que le pagaron 1.500 euros: "Tuvo tanto éxito que se me triplicó y cuadriplicó el caché y empecé a cobrar cinco, diez, quince, veinte, cuarenta y hasta 60.000 pavos para ir a hacerme fotos, y había noches que iba a tres discotecas".

Con sus declaraciones, ha desvelado que ha llegado a ganar hasta 60.000 euros por un bolo, la cifra más alta por hacer este trabajo que dejó de lado para comenzar su carrera como DJ, también ligada a las discotecas. Kiko Rivera reconoce que ahora gana mucho menos dinero, pero que le gusta más este trabajo, en el que se considera que es muy bueno, hasta el punto de que fue contratado por el famoso youtuber Willyrex para pinchar en su boda y eso le permitió conocer a uno de sus ídolos, el también youtuber ElRubius.