telecinco.es 17 SEP 2025 - 14:07h.

El documental se estrena el viernes 19 de septiembre en Mediaset Infinity

Tres episodios que relatan sus momentos más complicados y su día a día

La Húngara: "Todo artista sueña con que se cuente su historia"

El documental de Mediaset Infinity 'La Húngara. Toma que toma' se ha alzado con dos galardones en el South Festival que se ha celebrado estos días en Cádiz: el Premio Especial del Jurado Serie de No Ficción y el Premio del Público 2025 en la categorías de No ficción. El jurado la ha premiado por "ser capaz de capturar la personalidad de la artista y su consistencia en la mezcla de elementos de humor y drama de manera orgánica". La serie 'Ella, maldita alma', también de Mediaset España, se ha alzado con el Premio del Público a la Mejor Serie de Ficción.

'La Húngara. Toma que toma' es el documental de Mediaset Infinity que se estrena este viernes y en él se repasa la vida, el entorno y la popularidad de la icónica cantante andaluza Sonia Priego, más conocida como La Húngara. La artista revolucionó el panorama musical a principio de siglo con su fusión de flamenco y pop. En 2021 colaboró con C. Tangana en el tema 'Tú me dejaste de querer' y juntos pulverizaron todas las listas de éxitos.

El documental cuenta con tres episodios en los que se relatan los momentos más complicados de su vida, además de mostrarnos cómo es su día a día sobre el escenario, pero también fuera de él. Este documental se ha proyectado esta semana en el marco exclusivo del South Festival, que se ha celebrado en Cádiz y ha contado con la presencia de la artista.

"Todo artista sueña con que se cuente su historia. Voy a contar lo bueno y lo no tan bueno. Pero esto es un sueño que todavía no me creo. Vais a ver a La Húngara 100%", ha declarado La Húngara, emocionada y nerviosa por un reconocimiento que todavía no puede creer. Tal como nos ha contado su hermano y mánager, Javi Priego, Sonia no se atrevía a abrir su corazón ante una cámara de la manera en que lo hizo. "Me ha costado convencerla", nos dijo, pero ahora tanto ella como todo su entorno, que también aparece en la serie, están entusiasmados con el documental, que se podrá ver en la plataforma de televisión a la carta de Mediaset.

¿Por qué un documental de La Húngara?

Ana Bueno, directora de Contenidos Digitales de Mediaset, presente en el festival, cuenta por qué apostaron por este proyecto. "Porque nos encantan las historias de verdad. Ella es muy artista de artistas. Es muy de verdad, muy de la calle, muy de su barrio".

"De La Húngara todo el mundo se enamora. Cuando surgió la idea y fuimos avanzando, tuvimos muy claro que eras una persona que tenía mucho que contar. Sonia es una persona que es muy de verdad. En Mediaset siempre intentamos buscar la verdad, la realidad de la vida, sin mucho artificio, gente que es como todos nosotros", dijo Ana Bueno, y luego destacó que la idea no podría haber sido realidad sin el equipo de LyoMedia, también presente en el coloquio.

Los fans que asistieron al preestreno cayeron rendidos ante el documental. "Me siento identificada con ella porque yo también fui madre a los 16", dijo una emocionada seguidora que se ubicó en la primera fila junto a un gran grupo heterogéneo: niñas, adolescentes y adultas, todas juntas para apoyar a Sonia. Algunas llevaron collares con monedas en su honor. Otros, las uñas largas y coloridas. Pero sobre todo, alegría, para corresponder a la felicidad que les transmite su ídola: "Es humilde, es cercana, es de verdad. Aunque también es una diva". "Me gusta todo de ella, todo, cómo canta, pero también cómo es como persona. Te mira, te da un abrazo", nos han contado.

Uno de los momentos clave de esta historia es el regreso de Sonia al barrio de Écija que la vio crecer. Aunque vive en esa ciudad, había evitado acercarse a la calle donde estaba su casa desde la muerte de su padre, porque le daba una pena enorme. Hasta allí la acompañaron las cámaras. "Ella dice en el documental uno se puede ir del barrio, pero el barrio nunca se va de ti. Hemos tenido el privilegio de volver con ella a su barrio por primera vez", contó Ana Bueno que también explicó la relevancia de este momento emotivo para los seguidores de la cantante. "La Húngara tiene su público, pero gracias al documental ese público va a ser mucho más. Vamos a hacer crecer la comunidad de hungareros", concluyó.

