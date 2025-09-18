Natalia Sette 18 SEP 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cuenta todos los detalles de su operación y muestra la cicatriz que le ha quedado

Tadeo Corrales cuenta sus problemas de convivencia con Sthefany Pérez

Sthefany Pérez se estrena en Mediaset Infinity por todo lo alto. Con su nuevo canal ‘Con sazón’, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ promete traer salseo y sazón a la vida de todos sus seguidores. Tras su paso por ‘Los vecinos de la casa de al lado’, marcado por los rumores de infidelidad de Tadeo, la influencer decidió pasar por quirófano y someterse a una operación de pecho. Una decisión que creó mucha polémica y por la que Sthefany ha querido contar todos los detalles y mostrar la cicatriz que le quedó.

Sthefany tenía muchas ganas de aclarar todas las dudas sobre su aumento de pecho después de que se armara un gran revuelo en redes sociales al anunciarlo. “Tuve muchísimos comentarios”, comienza diciendo Sthefany. De hecho, una de sus compañeras de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, Maica Benedicto, comentó también en un video que le parecía que se había puesto demasiado . “En persona no se ven tan grandes”, asegura la cubana defendiéndose.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla abiertamente de su operación y se muestra feliz con el resultado. Sthefany cuenta qué talla se puso y se prueba un ‘top’ para que todos sus seguidores puedan ver cómo tiene el pecho sin el sujetador postoperatorio. “Me encanta este medio de aquí”, reconoce señalando el escote. Además, la influencer se atreve a enseñar la cicatriz que le quedó de la operación. “Es oscura”, afirma muestra se levanta el ‘top’.

Sthefany Pérez desvela cómo se está tratando la cicatriz

Además de mostrarla, la creadora de contenido explica qué técnica utilizó el doctor y cómo se la está tratando para que no se le quedé mucha marca en el futuro. “Me hizo la técnica del láser”, explica Sthefany. Con esta técnica, lo que se consigue es mejorar el aspecto de la cicatriz y la textura y el volumen. Como esto no es suficiente, la cubana está empleando también sus propios métodos. “Me estoy poniendo mucha rosa mosqueta”, afirma.

