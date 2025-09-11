Natalia Sette 11 SEP 2025 - 09:00h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano' recuerdan el complicado inicio de su relación y las dudas de Edi

Edi Insua se sincera y admite frente a Violeta Crespo que no cree en el amor para toda la vida

Con la nueva edición de ‘Gran Hermano’ a la vuelta de la esquina, Violeta Crespo y Edi Insua hacen un repaso de sus mejores y peores momentos durante su concurso. La pareja, que se conoció durante su estancia en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, rememora a través de videos su paso por el reality y hablan de las dudas que tuvo Edi Insua al inicio de su relación con Violeta Crespo.

La pareja comienza el video admitiendo que llevan varios días con nostalgia, pues justo hace un año que su edición de ‘Gran Hermano’ dio comienzo. De hecho, ayer miércoles visitaron el casting que se organizó en la Estación del Gran Teatro Príncipe Pío para ver a los posibles concursantes y darles sus mejores consejos . Sin embargo, no todo es color de rosa y es que la pareja recuerda el complicado inicio de su relación. “Tenía muchas dudas”, comienza admitiendo Edi.

El gallego admite que en las primeras semanas de tonteo con Violeta, no se terminaba de creerse de la toledana, lo que le hizo replantearse tener una relación formal con ella. “No me acababa de fiar”, reconoce. Con la ruptura con la madre de su hijo todavía reciente y sin ninguna intención de conectar sentimentalmente con nadie, Edi se pensó mucho si dejarse llevar con Violeta. “No veía futuro”, admite ante la atenta mirada de su chica.

Edi Insua explica los motivos por los que dejó a Violeta Crespo

Casi un año más tarde de que sucediera, el influencer recuerda el momento en el que decidió no continuar su relación con Violeta. Ambos se transportan a ese momento en la lavandería en el que la conversación les llevó a dejar su corta relación. “No quería jugar”, desvela Edi. Violeta por su parte se siente orgullosa de cómo llevó la situación y admite que sabía que Edi volvería arrepentido. “Me encantó su reacción”, confirma Edi.

Violeta Crespo y Edi Insua se sientan frente a la cámara con las emociones a flor de piel recordando su paso por ‘Gran Hermano’. Hace un año que ambos se adentraron en el reality que les cambió la vida para siempre. Juntos recuerdan su complicado inicio de relación, su tórrido beso en el jacuzzi y las críticas que recibieron ¡No te lo pierdas dándole play al video!