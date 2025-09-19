Gloria Camila recibe el impulso que necesitaba tras su bajón al recibir una emotiva llamada de Ortega Cano por el cumpleaños de Rocío Jurado

En una gala marcada por las emociones desde el arranque, cuando las bonitas palabras del alegato de Teresa Bass a Iván González desataron las lágrimas de la audiencia y los supervivientes, Gloria Camila tiene la oportunidad de hablar con su padre en un día muy especial para su familia.

Y es que este 18 de septiembre, Rocío Jurado estaría cumpliendo años. Para celebrarlo, Gloria Camila ha disfrutado de un vídeo muy especial en el que su madre habla de ella, además de una llamada de Ortega Cano en 'Supervivientes All Stars 2025' para honrar la memoria de 'La más grande'. Eso sí, para obtener este privilegio, la concursante ha tenido que beberse el llamado "elixir del inframundo": un desagradable mejunje con sabor a "vinagre" y "con trozos", definía la misma. Así, padre e hija regalan a la audiencia del programa este lacrimógeno 'momentazo'.

Así ha sido la lacrimógena llamada con su padre: "Era súper necesaria"

Después de ver las emotivas imágenes de Rocío Jurado hablando sobre la superviviente cuando ésta era una niña todavía, Jorge Javier le pregunta qué cree que estará pensando su padre, un hombre con que el que tiene una relación "inquebrantable".

Es en este momento en el que el presentador le ofrece hablar con el maestro, una oferta que no duda en aceptar entre lágrimas la concursante. "Gloria mía, preciosa. Que te queremos", se escuchaba a un orgulloso Ortega Cano. Sin embargo, rápidamente alguien cercano a la familia se hace con la llamada por un motivo justificado: "Está emocionado y casi no puede ni hablar. Te quiere decir muchas cosas, pero se le corta la voz y no puede de lo emocionado que está".

Es él en su lugar quien le transmite todos los consejos que su padre quería transmitirle, además de informarle sobre cómo se encuentran sus sobrinos. "Están todos estupendamente", añade un recuperado Ortega Cano. "Os echo mucho de menos", aseguraba entre lágrimas Gloria Camila, quien se mostraba muy agradecida con el programa: "Era súper necesaria. Me viene muy bien escuchar su voz porque me da mucha fuerza".

La superviviente se rompe al ver un emotivo vídeo de Rocío Jurado

Antes de tener esta emocionante llamada con su padre, Gloria Camila disfrutaba de un bonito regalo que le ha traído "muy buenos recuerdos" en el día en el que Rocío Jurado cumpliría años. Ese es un vídeo recopilatorio con declaraciones de 'La más grande' hablando sobre la concursante cuando ésta era una niña.

Gloria Camila no podía evitar derrumbarse porque, a pesar de estar acostumbrada a disfrutar de este tipo de vídeos inéditos gracias a la Asociación, hay uno de ellos que jamás había escuchado de la voz de su madre: "Hay una palabra que puede con todo, siempre me he sentido madre". "De verdad que muchísimas gracias, lo necesitaba porque lo estaba pasando súper mal", decía entre lágrimas la superviviente.