Ana Carrillo 19 SEP 2025 - 19:09h.

La hermana de La Rebe y Susi Jiménez se ha sincerado sobre su gran preocupación de cara a su boda

Marisol Vargas revela la fecha de la boda de su hija Graciela Jiménez con Juan Antonio Silva

Compartir







Graciela Jiménez, integrante de 'Los Gipsy Kings', se va a casar con Juan Antonio Silva, un joven sevillano con el que se 'pidió' en la primavera de este año y que está integrado en su familia, pues este verano ha viajado con los Jiménez a Marbella para disfrutar de las vacaciones estivales en compañía de Dani Jiménez, Marisol Vargas, La Rebe, José Navarro, Iván Silva, Susi Jiménez, Daniela, José Junior y Libana.

Fue la propia Graciela la que anunció que iba a darse el 'sí, quiero' con su novio a través de Instagram, donde compartió unas bonitas fotos con el siguiente mensaje: "Dios no une casualidades, Dios une propósitos". Desde que hizo oficial la noticia, diversas empresas han publicado en sus cuentas de TikTok que están trabajando en encargos para la boda, como las cestas donde se guardan las peladillas que se tiran a los novios tras la 'prueba del pañuelo', a la que la joven no ha aclarado si se va a someter.

Lo que sí que ha comentado en un directo en esta misma red social es que ya tiene diseñadora para que le haga los vestidos que lucirá en su tan ansiada boda y que también ha encargado ya la corona que quiere llevar en ese día tan especial, aunque le ha confesado a sus seguidores que su gran preocupación es que la corona no llegue a tiempo porque se la envían desde Francia: "Tengo miedo de que no llegue, no sé qué voy a hacer porque yo quería esa corona".

PUEDE INTERESARTE El novio de Graciela Jiménez aclara si es gitano o mestizo y revela qué tal le caen Dani y Marisol

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Confío en esa empresa porque cuando Rebeca hizo su boda le hicieron ellos la corona y brilla que no es normal, entonces yo quería esa corona y ya la he pedido, pero no sé cuándo me va a llegar", ha explicado Graciela, que con este dato ha revelado que va a llevar una corona similar a la que llevó su hermana mayor en su boda con José Navarro, un enlace que se celebró en 2021 después de que la pareja se reconciliase tras haber pasado casi tres años distanciada tras el nacimiento de su primer hijo en común.