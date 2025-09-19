José María Almoguera, tajante sobre Carlo Costanzia tras conocerlo en el cumpleaños de Terelu Campos: "Es un tío educado"
José María Almoguera ha dado su opinión sobre el novio de su prima Alejandra Rubio tras coincidir en el cumpleaños de Terelu Campos
José María Almoguera no ha ocultado nunca que está tan distanciado de su prima, Alejandra Rubio, que no conoce al hijo que ella tiene con Carlo Costanzia ni ella conoce al que él tiene en común con su exmujer, Paola Olmedo. Pero han coincidido en la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos, que ha sido muy polémica porque la hermana de Carmen Borrego ha invitado a Carlo Costanzia padre después de que su consuegra, Mar Flores, haya contado en sus memorias lo mal que lo pasó a su lado durante su relación.
El exconcursante de 'GH DÚO' ha explicado a un reportero de 'Europa Press' en un evento en Madrid al que ha acudido apenas 24 horas después de la fiesta de su tía que no posó con su prima en ninguna foto porque nadie se lo pidió, pero que sí que saludaron y que él pudo conocer al novio de su prima, Carlo Costanzia, sobre el que no ha tenido problema en emitir una opinión.
"Es un chico encantador, muy educado, muy respetuoso, muy bien, un tío con mucha clase", ha sentenciado el novio de María Sánchez 'La Jerezana' cuando los reporteros congregados en el evento le han pedido que se sincerara sobre "la impresión" que le había dado la pareja de su prima.
Ha confirmado que sigue sin conocer al bebé de Carlo y Alejandra, pero que entiende que la noche del cumpleaños no era la indicada para hablar de esa cuestión con su prima, a la que se saludó "y poco más". Su novia, María 'La Jerezana', ha comentado que ella ya conocía a la nuera de Mar Flores porque coincidieron "un día de hace meses, como un minuto" en las instalaciones de Telecinco.
Más allá de la relación con su prima, a José María le han preguntado qué opina de que Terelu haya invitado a su cumpleaños a Carlo Costanzia y ha asegurado que lo considera "normal" porque es el otro abuelo de su nieto y ha coincidido en que podía estar en España en estas fechas, pues habitualmente vive en Italia. Cuando le han recordado que esa invitación podría haber afectado a Mar Flores, el hijo de Carmen Borrego se ha mostrado tajante: "¿Es que acaso son amigas? No, pues entonces..."; mostrando que entiende y defiende la decisión de su tía.