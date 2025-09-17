Todo lo que no se vio del tremendo enfrentamiento entre Adara y Miri en ‘Supervivientes All Stars’
Imágenes inéditas de lo que sucedió durante el ‘Triángulo de fuego’, donde las concursantes protagonizaron una fuerte discusión
La tensión en ‘Supervivientes All Stars’ explotan en cualquier momento, y en la pasada gala el fuego se avivó con más fuerza que nunca durante una de las publicidades. En ‘Supervivientes All Stars: Última hora’ se emitieron unas imágenes inéditas de la brutal discusión entre Adara Molinero y Miri Pérez-Cabrero, que dejó a todos sin aliento.
“No me hables más en todo el concurso”
La pelea arrancó a raíz del arroz. Lo que parecía una simple conversación sobre cómo había quedado la comida terminó en un auténtico choque de trenes. Adara, molesta, lanzó un contundente mensaje: “No me hables más en todo el concurso, que me estás tocando las pelotas”.
Miri no se quedó atrás y respondió con ironía: “Yo voy a decir lo que pienso en todo momento”, antes de que la discusión escalara con reproches, gritos y acusaciones de falsedad.
Cruce de acusaciones y reproches
Entre lágrimas, Adara le recriminó a su compañera no respetarla y la acusó de mostrar “su verdadera cara” en la isla. El momento más tenso llegó cuando Adara le soltó: “Eres más falsa que una moneda de tres euros”.
Miri, firme, se defendió asegurando que solo da su opinión y que Adara no tolera las críticas: “Si alguien no va a tu favor, te enfadas con esa persona”.
La tensión fue tan alta que ni siquiera los minutos de publicidad lograron frenar la tormenta. Entre lágrimas, reproches y pullas, Adara y Miri dejaron claro que la convivencia en Honduras está ya al límite.