Supervivientes 17 SEP 2025 - 23:52h.

Imágenes inéditas de lo que sucedió durante el ‘Triángulo de fuego’, donde las concursantes protagonizaron una fuerte discusión

El motivo por el que Sonia Monroy le ha hecho la cruz a Tony Spina en 'Supervivientes All Stars 2025': "Es más falso..."

La tensión en ‘Supervivientes All Stars’ explotan en cualquier momento, y en la pasada gala el fuego se avivó con más fuerza que nunca durante una de las publicidades. En ‘Supervivientes All Stars: Última hora’ se emitieron unas imágenes inéditas de la brutal discusión entre Adara Molinero y Miri Pérez-Cabrero, que dejó a todos sin aliento.

“No me hables más en todo el concurso”

La pelea arrancó a raíz del arroz. Lo que parecía una simple conversación sobre cómo había quedado la comida terminó en un auténtico choque de trenes. Adara, molesta, lanzó un contundente mensaje: “No me hables más en todo el concurso, que me estás tocando las pelotas”.

Miri no se quedó atrás y respondió con ironía: “Yo voy a decir lo que pienso en todo momento”, antes de que la discusión escalara con reproches, gritos y acusaciones de falsedad.

Cruce de acusaciones y reproches

Entre lágrimas, Adara le recriminó a su compañera no respetarla y la acusó de mostrar “su verdadera cara” en la isla. El momento más tenso llegó cuando Adara le soltó: “Eres más falsa que una moneda de tres euros”.

Miri, firme, se defendió asegurando que solo da su opinión y que Adara no tolera las críticas: “Si alguien no va a tu favor, te enfadas con esa persona”.

La tensión fue tan alta que ni siquiera los minutos de publicidad lograron frenar la tormenta. Entre lágrimas, reproches y pullas, Adara y Miri dejaron claro que la convivencia en Honduras está ya al límite.