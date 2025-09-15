Supervivientes 15 SEP 2025 - 23:22h.

El colaborador se pudo mirar al espejo y disfrutar de una placida ducha y una gran comilona

El bajonazo de Rubén Torres en 'Supervivientes All Stars' al desvelar entre lágrimas su agotamiento físico y mental: "No pensaba verte así"

El pasado jueves, Kike Calleja se convirtió en el primer expulsado de ‘Supervivientes All Stars’. Pero antes de poner punto final a su aventura en Honduras, el colaborador vivió tres momentos muy especiales que se emitieron en ‘Supervivientes All Stars: Última hora’ y que mostraron la cara más íntima y humana del periodista.

Su reencuentro con el espejo

Después de más de una semana sin verse, Kike pudo observar por primera vez su reflejo y la reacción no dejó indiferente:

“Llevo una semana sin comer, sin dormir, lleno de picaduras… Me noto más deshinchado, he adelgazado. Tengo mala cara de no haber dormido, el pecho más caído, he perdido masa muscular… Pero mi mujer seguro que va a notar el cambio cuando me abrace, y estoy deseando hacerlo”.

El colaborador se mostró sorprendido con la transformación física que había experimentado en tan solo unas semanas de concurso.

La ducha más esperada

Tras el espejo llegó uno de los instantes más anhelados por todos los concursantes: una ducha de agua dulce y jabón: “Este es el mejor momento, qué ganas tenía. Después de estar una semana ahí sin ducharme… ¡Qué maravilla, madre mía!”.

Calleja no dudó en confesar que esa sensación era casi tan liberadora como volver a casa.

Una comilona soñada

Para cerrar su experiencia, el periodista disfrutó de un banquete que llevaba días imaginando. Gazpacho, platos variados y cubiertos en la mesa fueron su regalo final tras la supervivencia extrema:

“El gazpacho es lo que más me puede gustar en el mundo, esto me lo voy a tomar entero. No sé por dónde empezar… Estaba deseando tomar sabores diferentes porque del coco ya no podía más”.

Eso sí, fiel a su carácter sincero, Calleja dejó claro con quién hubiera compartido esa comida: “La compartiría con Carlos, con Alejandro y con Gloria. No la compartiría con los que me nominaron: Fanny, Toni y Noel”.