Ana Carrillo 18 SEP 2025 - 20:01h.

Marta Peñate ha criticado a Miri Pérez-Cabrero tras su enfrentamiento con Adara Molinero

Marta Peñate es la defensora de su novio, Tony Spina, en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Como el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha salvado ya de la expulsión de esta semana, la canaria le ha mostrado su apoyo a Adara Molinero, de la que se hizo amiga en la primera edición. Le ha pedido a sus seguidores que la voten a través de la app de Mediaset Infinity, que es gratuita.

Su apoyo a la hija de Elena Rodríguez se ha extendido en una crítica hacia la persona con la que la madrileña más está chocando en los Cayos Cochinos: Miri Pérez-Cabrero. "Algún día abriremos el melón que por el odio a Adara no veis el juego que está llevando Miri… sí, muy buena superviviente, pero muy estratega y muy picona", ha tuiteado la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

El tuit ha recibido la respuesta de un seguidor del formato, que ha comentado: "Actuó igual en su edición. Luego pone vocecita de no haber roto un plato y esconde su intención". Marta le ha dado la razón a este tuitero contestándole: "Ya recuerdo con Ángel Cristo y con Gorka… por eso… menos mal que hay gente que tiene memoria. Qué ojo, es buena superviviente, pero que la gente no tape el sol con un dedo… que siempre los malos son los mismos…".

Su primer tuit también ha recibido la respuesta de una seguidora que le ha dicho que podrían acusarla de no ser objetiva por ser amiga de Adara: "Y por eso cargas contra Miri, porque la chica no hizo más que dar su opinión de una discusión que provocó Adara como siempre hace para luego ella vender que es la víctima".

Ante esa reflexión, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha explicado que en esta edición no está comentando el programa como colaboradora, sino como familiar de concursante: "No, no, objetividad no me pidáis que esta vez soy defensora. Pero hay veces que también veo a Miri picarla como quien no quiere la cosa…".