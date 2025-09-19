Equipo mtmad 19 SEP 2025 - 14:59h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla sobre su percepción de la familia y los padres separados

Lucía Sánchez se sincera tras el ingreso hospitalario de su hija

Lucía Sánchez, transparente como siempre, ha querido compartir con sus seguidores el complicado momento que está atravesando. En una época difícil, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' aprovecha para reflexionar sobre la situación por la que está pasando y las dudas que debe afrontar en su maternidad: la gaditana reflexiona sobre la familia tradicional en su misión por darle la mejor educación a su hija Mía.

La creadora de contenido hablaba recientemente sobre su papel como madre soltera , un tema sobre el que no había profundizado mucho hasta entonces y que podría generar una de las mayores dudas de su hija. “Hay un montón de cosas que no se explican”, comienza abriéndose la influencer. Lucía muestra sus percepción sobre los distintos tipos de familia que existen y las circunstancias en las que se pueden ver envueltos, como los padres separados. “Hay veces que la mamá deja al papá porque no se hace cargo”, comenta.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte sus opiniones acerca de la imagen sobre la familia que se tiene en la actualidad. "Es verdad que hemos avanzado...", comenta, aunque siga teniendo sentimientos encontrados sobre el tema. La gaditana se sincera sobre su preocupación a la hora de hablar con su hija Mía de las distintas realidades familiares y desvela lo que responde cuando la pequeña pregunta sobre su entorno.

Lucía Sánchez se sincera sobre lo que quiere normalizar en la educación de su hija

La que fuera concursante de ‘GH DÚO’ aprovecha la reflexión sobre la familia tradicional para compartir algunas críticas que ha estado recibiendo acerca de la educación de su hija. “No es normal que quieras normalizar a tu hija que existen mamá y mamá”, declara como ejemplo de los comentarios que le llegan a través de sus redes. Lucía tiene muy claro cuál es su postura al respecto y no ha dudado en compartirla con sus seguidores. “Quiero que ella elija y su madre ahí estará”, declara con seguridad.

Lucía Sánchez regresa una semana más a su canal, 'Para mí', dispuesta a hablar con el corazón el mano sobre los motivos detrás de la dura etapa que está atravesando. La gaditana se sincera sobre las consecuencias de su ansiedad y la culpa que siente en estos momentos. Además, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se detiene a reflexionar sobre los distintos tipos de familia y las dudas de su hija al respecto.