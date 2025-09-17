Natalia Sette 17 SEP 2025 - 11:06h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla de su ansiedad y desvela los motivos

Lucía Sánchez aclara los motivos por los que se distanció de su madre durante meses

Lucía Sánchez, acostumbrada a compartir todo con sus seguidores, se vuelve a abrir en canal para hablar del complicado momento por el que está pasando. Durante el video del ‘house tour’ de su segunda vivienda ya reformada , la influencer dejó caer que estaba de nuevo sintiendo mucha ansiedad, cosa que hizo saltar las alarmas entre sus fans. Ahora, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta los motivos de su ansiedad y desvela la culpabilidad que siente por estar así.

Con la vuelta a la rutina , Lucía ha sentido como poco a poco la ansiedad ha vuelto a apoderarse de ella. “Ahora mismo tengo ansiedad”, admite la influencer mientras intenta respirar profundamente. Lucía empieza por mencionar todos los síntomas que tiene debido al brote de ansiedad por el que está pasando. “Me aprieta el pecho, se me caen los lagrimones”, reconoce angustiada.

Honesta como siempre, la gaditana comparte los motivos por los que se siente así. “No lo puedo frenar”, admite. Lucía cuenta que sigue yendo a la psicóloga pero hay cosas que se le escapan de las manos y por mucha terapia que lleve, no logra gestionar ciertas cosas. “No puedo vivir así”, afirma. Además, la creadora de contenido cuenta las últimas situaciones que le han generado crisis de ansiedad.

Lucía Sánchez habla de la culpabilidad que siente por estar mal

Además de desvelar los motivos, Lucía Sánchez reflexiona sobre la culpa que siente por estar mal teniendo una vida plena. La ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ no entiende porqué le ha vuelto la ansiedad si tiene una vida prácticamente perfecta: una hija y una familia sana, un techo y un trabajo que le encanta. “Me siento culpable por sentirme así”, reconoce Lucía. Aunque admite que ella también tiene derecho a estar mal, siente que sus motivos no son suficientes.

Lucía Sánchez regresa de nuevo a su canal ‘Para mi’, disponible en Mediaset Infinity, para hablar abiertamente del difícil momento personal por el que está pasando. Tras desvelar los motivos y reflexionar sobre la culpabilidad que siente, Lucía cambia de tema y habla abiertamente sobre los tipos de familia que existen y cómo resuelve las dudas de su hija cuando le pregunta quién es su familia ¡No te pierdas sus declaraciones haciendo click en el video!