Equipo mtmad 11 SEP 2025 - 13:08h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre los contratiempos que se ha encontrado en la remodelación de su segunda vivienda

Lucía Sánchez desvela cuánto se ha gastado en su nueva casa

Compartir







Lucía Sánchez enseña por fin una de las cosas más esperadas de su canal: la reforma de su nueva casa. Meses después de la adquisición de su segunda vivienda, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ lleva consigo a sus seguidores en un ‘house tour’ en el que muestra el incríble trabajo que ha estado realizando durante el verano. Aunque está contenta con cómo ha quedado, la influencer se sincera y desvela que también ha tenido algún que otro percance durante la reforma ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido vuelve a abrir las puertas de su casa para compartir con su comunidad el resultado de la impresionante reforma y hace un detallado ‘tour’ por la vivienda. Respondiendo a todas las dudas de sus seguidores, la gaditana se detiene a hablar de los contratiempos con los que se ha ido encontrando durante el proceso de renovación. “No es una reforma de lujo”, comienza explicando la influencer.

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez comparte la importante reflexión a la que llegó tras el ingreso hospitalario de su hija Mía

Lucía desvela que ella misma se ha encargado de gran parte de la remodelación, lo que influye en el resultado de la reforma debido a su escasa experiencia en trabajos como este. “Son cosas que se me escapan”, confiesa al compartir los percances con los que se ha topado en el proceso. La gaditana revela cuáles son los contratiempos que han surgido en la reforma y habla de lo que aún le queda por arreglar. ¡Descúbrelo dando play al vídeo!

Lucía Sánchez se sincera sobre la gestión de su economía

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez desvela los motivos por los que llevará a su hija a un colegio concertado

La exconcursante de ‘GH DÚO’ aprovecha el tan esperado vídeo de la renovación de su casa para hablar de cuánto se ha gastado y de cómo gestiona su economía familiar. La gaditana ya compartía que su reforma no es de lujo, pero también entra en detalle sobre otros aspectos de su día a día. “Tampoco yo me caracterizo por vivir en el lujo”, añade. Lucía se sincera sobre cómo actúa con su dinero y la importancia que da a hacer un buen control de la economía para ella y su hija.

Lucía Sánchez regresa a un nuevo capítulo de ‘Para mí’, disponible en Mediaset Infinity, con el esperado ‘house tour’ de su nueva casa recién reformada. La creadora de contenido aprovecha para enseñar todas las estancias de su casa tras la renovación y se sienta frente a la cámara para resolver todas las dudas de sus seguidores. Además de confesar los contratiempos de la remodelación, la gaditana desvela los requisitos que buscará en los inquilinos y cuánto se ha gastado en la reforma. ¡Haz click y entérate de todo!